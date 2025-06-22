Київ також закликає сторони знизити напругу в регіоні.

Україна підтримала вступ Сполучених Штатів Америків у війну між Ізраїлем та Іраном, поклавши відповідальність за ескалацію на Тегеран.

Міністерство закордонних справ країни опублікувало заяву, в якій виступає за припинення іранської ядерної програми, щоб вона ніколи не загрожувала країнам Близького Сходу та іншим державам. У МЗС нагадали, що багаторічні мирні зусилля не мали результатів, а Вашингтон ще навесні попередив Тегенан про можливі наслідки:

"Констатуємо, що саме агресивність дій іранського режиму, його тривала деструктивна політика з підриву міжнародного миру та безпеки, включаючи вороже ставлення як до Ізраїлю, так і до багатьох інших націй, призвели до нинішнього розвитку подій".

У заяві зазначається, що Іран також є співучасником Росії у війні прои України: Тегеран постачає Москві дрони та технології, які та систематично використовує для вбивства людей і руйнування української критичної інфраструктури. Крім того, Іран за допомогою своїх проксі продовжує дестабілізувати безпекову ситуацію на Близькому Сході.

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"Україна, яка зробила найбільший в історії людства внесок у ядерне роззброєння, як ніхто інший розуміє рівень загрози від зброї масового знищення. Україна має моральне право констатувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими", - зазначили у міністерстві.

У міністерстві додаи, що іранський народ заслуговує на гідне, вільне та щасливе життя у мирі та порозумінні як з Ізраїлем, так і з усіма іншими народами світу, тоді як нинішній режим орієнтований на війну, терор, брехню та одвічну конфронтацію:

"Вкотре закликаємо іранське керівництво припинити надавати Москві допомогу в її агресивній війні проти України. Переконані, що саме рішуча політика "миру завдяки силі" яка вже зараз позбавляє іранський режим засобів терору та дестабілізації регіону, здатна зміцнити міжнародний мир і безпеку не лише на Близькому Сході, але і в Європі".

Також в заяві зазначається, що припинення війни в Україні так само вимагає рішучості, лідерства та збільшення тиску на Москву - насамперед санкційних ударів по нафтовим прибуткам та воєнному бюджету РФ, тиску на Москву та посилення оборонних спроможностей України.

США вступили у війну проти Ірану

Нагадаємо, 22 червня Сполучені Штати Америки вперше відкрито атакували Іран, завдавши ударів по трьох ядерних об'єктах: Фордо, Натанц та Ісфаган.

Операція під кодовою назвою "Midnight Hammer" включала удари зі стелс-бомбардувальників B-2 та "Томагавками" з підводних човнів

Здійснивши цю операцію, США офіційно вступили у війну на боці Ізраїлю. Іран уже пообіцяв відплату, тому зараз існує ризик атак на американські бази у регіоні, ударів по торговим шляхам та відповідей через проксі-угруповання.

До цієї атаки Америка допомагала Ізраїлю лише у протидії ракетам, а також наданні військової допомоги та розвідувальних даних. Втім, до цього Ізраїль закликав Вашингтон втрутитися, аргументуючи своє прохання відсутністю потрібних для удару засобів протибункерної дії.

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