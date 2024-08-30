Ліцензії на продаж спиртного доступні ресторанам і місцевому полю для гольфу, але місцеві закони, як і раніше, забороняють роботу барів, клубів і магазинів спиртних напоїв у місті.

120-річний сухий період у Кардстоні, Канада, закінчився цього тижня. У місті легально подали перші алкогольні напої.

Як пише The Washington Times, торік сухий закон було знято 5 голосами міської ради проти 2. Це дало змогу видавати ліцензії на продаж спиртних напоїв місцевим закладам. Після кількох місяців підготовки ресторан High 5 у Кардстоні став першим, хто запропонував гостям міцний напій.

"Трохи приголомшливо і трохи нервово... Ми раді запропонувати суспільству те, чого не було раніше", - розповів співвласник ресторану Річард Больє.

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Як повідомляється, ліцензії на продаж спиртних напоїв доступні ресторанам і місцевому полю для гольфу, але місцеві закони, як і раніше, забороняють роботу барів, клубів і магазинів спиртних напоїв у місті.

Сухий закон у Кардстоні: що відомо

Місто, розташоване в провінції Альберта, вперше заборонило алкоголь 1902 року. Пізніше Альберта впровадила політику заборони на всю провінцію, проте зняла заборону 1924 року. Кардстон же залишався "сухим" містом і зберігав це положення майже століття.

Місто було засноване членами Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, яка забороняє вживання алкоголю, і станом на 2021 рік 62% населення міста належали до церкви.

"Це може дуже сильно змінити наше місто. Ми не дізнаємося, поки це не станеться. Чи є в мене страхи? Так. Але я довіряю людям. Зміни можуть бути хорошими, зміни можуть бути поганими - подивимося", - каже мер Кардстона Меггі Кронен.

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