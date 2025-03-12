Румунія різко критикує Росію на тлі скандалу із забороною Джорджеску брати участь у виборах.

Кремль звинуватив Румунію у "зневажанні" демократичних принципів через відсторонення від виборів антизахідного і проросійського політика Келіна Джорджеску. У Бухаресті гнівно відповіли.

"Це зневажання всіх норм демократії в центрі Європи, Румунія в даному випадку пішла шляхом зневажання демократії як такої", - заявив офіціййний спікер Кремля Дмитро Песков, якого цитує ТАСС.

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Міністерство закордонних справ Румунії зробило різку заяву у відповідь, зауваживши, що держава-агресор не має права давати "уроки демократії"

"Заява Дмитра Пєскова неприйнятна, але вписується в систематичні зусилля Російської Федерації щодо маніпуляції та втручання у демократичні процеси в Румунії. Кремль бачить, що зазнає невдачі, і звідси роздратування. У Росії майже 20 років немає вільних виборів. Держава-агресор не може давати уроки демократії", - йдеться у заяві МЗС Румунії.

У румунській заяві зазначається, що в самій Росії опозиція не має доступу до інститутів та законних процесів, при цьому опонентів "страчують за кілька метрів від Кремля". (Ймовірно, мається на увазі вбивство відомого політика Бориса Нємцова, який виступив проти окупації Криму та російської агресії на сході України, й був застрелений у середмісті Москви у лютому 2015 року).

"Румунія вже прямо відповіла на втручання ззовні, виславши тих, хто підтримував зв'язки з одним із парамілітарних угрупувань, що походять з нацистського середовища, пов'язаних з кандидатом, який намагався повалити демократичний конституційний порядок у Румунії", - акцентують у Бухаресті.

Ситуація з Келіном Джорджеску

Як писав УНІАН, правопопулістичний політик Келін Джорджеску, який донедавна мав вкрай низькі рейтинги, несподівано переміг у першому турі президентських виборів в Румунії у листопаді 2024 року. Незабаром конституційний суд країни анулював результати голосування через виявлені порушення і призначив повторні вибори на травень.

Високопоставлені представники нової адміністрації США, включаючи мільярдера Ілона Маска та віце-президента Джей Ді Венса, пізніше розкритикували владу Бухареста за такий крок.

Днями стало відомо, що влада Румунії планує усунути Джорджеску від участі у президентських виборах, запланованих на травень. Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, кандидатуру Джорджеску, ймовірно, буде відхилено через кримінальне розслідування. Звинувачення проти політика включають такі серйозні злочини, як спроба підриву конституційного ладу за допомогою фашистських угруповань, що передбачає потенційний тюремний строк у понад 10 років. Зрештою, Джорджеску справді не допустили до виборів.

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