Кір Стармер виступає за зниження цін на нафту.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликає зміцнювати Україну і посилювати тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Стармер сказав під час виступу на пленарному засіданні "Підтримуй Україну".

"Настав час єднатися. У цей важливий момент, коли починаються перемовини, ми маємо разом формувати фінальний результат. Росія не має у руках усі тузи під час цієї війни, бо в України є сміливість захищати свою країну", - сказав Страмер.

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Прем'єр Британії додав, що російська економіка стикається з великими проблемами.

"Ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу у цій війні", - відзначив Стармер.

На його переконання, посилити Україну можна кількома способами.

"По-перше, якщо ми збільшимо військову допомогу Україні. І Велика Британія це робить. Надає 4,5 млрд фунтів військової допомоги. Більше, ніж коли-небудь", - наголосив Стармер.

Він додав, що Британія робить усе можливе для навчання українських військ і більшої мобілізації України.

"По-друге, ми маємо також збільшити економічний тиск на Росію, щоб Путін був готовий не лише говорити, а щоб він був готовий йти на поступки", - підкреслив Стармер.

Як додав прем'єр, Британія зараз оголошує найбільший санкцій пакет проти Росії з початку війни.

Стармер планує говорити про це з лідерами країн "Великої сімки".

"І я вважаю, що країни "Великої сімки" мають також знизити ціни на нафту", - вважає британський прем'єр.

Він впевнений, що зараз є можливість зробити основні кроки для тривалого миру.

"Якщо ми хочемо тривалий мир - Україна має бути за столом перемовин. І маємо вибудувати суверенітет для України і потужні гарантії безпеки. Велика Британія готова підтримувати це своїми військами в Україні з європейцями і правильними умовами", - повідомив Стармер.

Інші дії Великої Британії у контексті України

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія і Франція розробляють план з розміщення до 30 тисяч європейських миротворців в Україні, якщо Москва і Київ досягнуть угоди про припинення вогню.

Велика Британія готова відправити винищувачі Typhoon для патрулювання неба над Україною, щоб допомогти забезпечити мир.

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