Однак, деякі дипломати висловили думку, що миротворчі сили ООН більш реалістичні, і РФ, швидше за все, погодиться.

Велика Британія готова відправити винищувачі Typhoon для патрулювання неба над Україною, щоб допомогти забезпечити мир.

За інформацією The Times, британські чиновники обговорили, яким чином можна виконати гарантії безпеки, але так, щоб не залучати велику кількість сухопутних військ.

Високопоставлене урядове джерело видання висловило думку, що місія "повітряної поліції" має сенс, хоча вона і потребує значної кількості літаків і систем ППО для їхнього захисту.

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"Місія з патрулювання повітряного простору під егідою Великої Британії може бути створена за зразком місій НАТО, які вже проводяться в країнах Балтії", - написало видання.

Джерело в Королівських ВПС заявило, що це більш імовірно. Літаки можуть базуватися в Польщі. Обговорення перебувають на ранній стадії, але джерело сказало: "Ми готові зробити все, що нам скажуть". Місія з "повітряного патрулювання" включатиме літаки, "озброєні до зубів" і готові до зльоту. Безпольотна зона вимагатиме від літаків цілодобового патрулювання неба.

Представниця Міністерства оборони заявила: "... Велика Британія візьме на себе провідну роль у підтримці міцного миру в Україні, який захистить її суверенітет і утримає Путіна від подальшої агресії в майбутньому".

Як зазначило видання, десятки "Тайфунів" могли б бути напоготові на випадок будь-яких російських атак, а менші миротворчі сили з Великої Британії та інших європейських країн забезпечували б захист на землі.

При цьому одне з джерел видання натякнуло, що неясно, як це все утримає російського диктатора Путіна від порушення будь-якої домовленості. Річ у тім, що європейські чиновники сумніваються, що Європа поодинці зможе створити наземні миротворчі сили, достатні для патрулювання всього українсько-російського кордону, навіть якщо Кремль погодиться.

Деякі дипломати висловили думку, що миротворчі сили ООН реалістичніші, і Росія, найімовірніше, підтримає цю перспективу.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що тільки США можуть зупинити Путіна від нового нападу на Україну. "Тільки США можуть забезпечити стримування Путіна, яке не дасть йому змоги знову напасти, і деталі цього зараз розробляються", - сказав він.

Думка Гілі перегукується з точкою зору прем'єр-міністра Кіра Стармера і союзників по НАТО, які вважають, що будь-які миротворчі сили потребуватимуть якогось "втручання" США.

Видання зазначило, що український президент Володимир Зеленський також вважає, що Європа не може гарантувати безпеку України без США, оскільки у неї занадто мало солдатів. Він сказав, що для забезпечення миру можуть знадобитися 110 тис. миротворців, хоча насправді втричі більше, якщо враховувати ротацію.

За даними The Washington Post, Євросоюз розглядає набагато меншу цифру, від 25-30 тис. військових, як частину потенційної угоди про припинення вогню. Однак українське військове джерело заявило, що такі сили "ніщо" для величезного спільного кордону України з РФ.

Миротворці в Україні

Захід почав активно обговорювати питання можливого розгортання миротворців в Україні після завершення бойових дій. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сильно просунулася в питанні розміщення іноземного контингенту.

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