Цей план не передбачає прямої військової участі США.

Велика Британія і Франція розробляють план з розміщення до 30 тисяч європейських миротворців в Україні, якщо Москва і Київ досягнуть угоди про припинення вогню. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на заяви європейських чиновників.

При цьому новий європейський план не передбачає розгортання власних сил США в Україні, але потребуватиме військового потенціалу США для захисту європейських військ у разі, якщо вони опиняться в небезпеці, і утримання Росії від порушення будь-якого припинення вогню, заявили чиновники.

Так, США можуть використовувати системи ППО в сусідніх країнах, які покривають територію України, одночасно надаючи європейцям інші системи ППО. ВПС США, що базуються за межами України, мають бути готові до підтримки європейських військ, якщо вони опиняться в небезпеці.

Відео дня

Очікується, що прем'єр Британії Кір Стармер обговорить план із Трампом у четвер, але поки навряд чи звернеться з конкретним проханням про американську допомогу. Президент Франції Еммануель Макрон, який зустрінеться з Трампом у понеділок, викладе ширші погляди союзників на війну і способи забезпечити гарантії безпеки для України.

Згідно з планом, британські та французькі війська, поряд із військово-морськими силами та авіацією, складуть основу так званих сил забезпечення. Вони не будуть розгорнуті вздовж лінії фронту на сході України, а натомість захищатимуть життєво важливу інфраструктуру, міста і порти, зокрема в Чорному морі. Безпілотники і супутники стежитимуть за лінією фронту, щоб визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню.

"Міжнародні зусилля з надання допомоги Україні в розгортанні власної численної і боєздатної армії будуть продовжені, і мета європейських сил не полягатиме в заміні сил Києва", - зазначає видання.

Водночас колишній головнокомандувач армії США Бен Ходжес зазначив, що розміщення групи британських і французьких військ у містах Центральної та Західної України не зупинить Росію від будь-яких дій, окрім, хіба що, запуску ракет по цих конкретних містах.

Миротворці в Україні - новини

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити британські війська в Україну для підтримки умов миру. Він також пообіцяв закликати інших європейських лідерів не послаблювати зусилля військової допомоги Україні. Водночас у Росії вже заявили, що для них неприйнятне розміщення на території України військових контингентів країн-членів НАТО.

При цьому глава ГУР Кирило Буданов вважає, що відправлення іноземних військ в Україну навряд чи можна вважати гарантією безпеки для нашої країни. Ще жодного разу в історії не було випадку, коли миротворці дійсно виконали своє основне завдання.

Вас також можуть зацікавити новини: