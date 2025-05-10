Зазначається, що Китай вітає будь-які зусилля, що сприяють миру.

Російський диктатор Володимир Путін готовий до мирних переговорів щодо України без попередніх умов. Таку позицію правитель РФ підтвердив у розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном, заявив глава МЗС Китаю Ван І.

"Президент Путін високо оцінив об'єктивну та справедливу позицію Китаю щодо української кризи (війни, яку РФ веде проти України, – ред.) та висловив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, сподіваючись на досягнення справедливої ​​та міцної мирної угоди", – наводить його слова агентство Xinhua.

Китайський лідер, за словами міністра, наголосив, що Китай вітає будь-які зусилля, що сприяють миру.

Відео дня

Зазначається, що візит Сі Цзіньпіна до РФ, який відбувався з 7 по 10 травня, став уже 11-м для нього.

Китай і Росія: це варто знати

Днями лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у розмові з господарем Кремля Володимиром Путіним заявив про необхідність укладення "справедливої" мирної угоди для припинення війни в Україні.

Примітно, що Сі уперше особисто виклав принципи угоди про припинення війни. При цьому подробиць того, якою він бачить таку потенційну угоду, китайський лідер не надавав.

Вас також можуть зацікавити новини: