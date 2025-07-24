Під час зіткнення на граніт було застосовано винищувачі F-16, у хід пішли ракети й артилерія.

Прикордонна суперечка між Таїландом і Камбоджею, яка давно тліє, загострилася на тлі стрімкої ескалації військових дій.

Як пише Bloomberg, під час зіткнення на кордоні було застосовано винищувачі F-16, у хід пішли ракети й артилерія, що призвело до загибелі 9 мирних жителів.

Сторони обмінялися звинуваченнями в розв'язанні конфлікту.

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Таїланд заявив, що його винищувачі завдали удару по двох камбоджійських військових базах поблизу кордону, водночас армія Таїланду, посилаючись на місцеву владу, повідомила, що внаслідок ракетних пострілів із території Камбоджі загинуло кілька мирних жителів. Серед загиблих - восьмирічна дитина, ще 14 дістали поранення. Кількість жертв із камбоджійського боку залишається невідомою.

Бангкок заявив, що готовий "посилити" заходи самооборони, якщо Камбоджа продовжить свої атаки. Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням про термінове скликання засідання, пославшись на "надзвичайно серйозні агресії" Таїланду.

Як написали аналітики Bloomberg Intelligence Ерік Чжу і Джордж Фергюсон, у Камбоджі немає засобів повітряного нападу для протидії сучасним винищувачам Таїланду, але країна має в своєму розпорядженні системи ППО KS-1C.

"Суперечка швидко загострюється і може перерости в серйозний конфлікт, якщо її залишити без уваги. Він порушить торгівлю і пересування людей, що негативно позначиться на економіці регіону", - пояснив наслідки Джаянт Менон, старший науковий співробітник Інституту Юсофа Ішака в Сінгапурі.

Видання зазначило, що після зіткнення в травні обидві країни зосередили війська вздовж кордону й обмежили сухопутні переходи, які слугують життєво важливими торговими шляхами.

А сьогоднішні бої відбулися всього за кілька годин після того, як Таїланд вислав посла Камбоджі та відкликав свого посланця з Пномпеня у відповідь на вибух міни, внаслідок якого в середу постраждали п'ятеро тайських солдатів.

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом

У цих сусідніх країн затяжна історія прикордонної напруженості, хоча відносини залишаються загалом стабільними після конфлікту 2011 року, внаслідок якого загинули десятки людей.

Значна частина сучасних прикордонних суперечок між сусідами виникає через розбіжності в картах, заснованих на текстах франко-сіамських договорів початку 1900-х років, які визначали кордони між Таїландом і Камбоджею, яка тоді була частиною Французького Індокитаю.

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