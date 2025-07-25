Наразі, окрім ЗСУ, єдиним оператором цих танків є королівська армія Таїланду.

Під час військових зіткнень на тайсько-камбоджійському кордоні армія Таїланду задіяла танки українського виробництва Т-84 "Оплот". Про це повідомляє Defence-Blog.

За даними місцевих журналістів та спостерігачів, танки відправили на штурм камбоджійських військових позицій у спірному районі.

"Сьогодні вдень сухопутні війська направили підрозділ танків "Оплот" для масованого обстрілу камбоджійських сил біля підніжжя гори Пхра Віхеа з метою прокласти шлях для піхоти з подальшим захопленням території навколо храму Кео Сікха Кірісавара. У 2008 році тут вже дислокувалися тайські війська... Повернімо собі це місце на законних підставах", - написав у Фейсбук відомий військовий оглядач з Таїланду Сомпонг Нондхаса.

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Кілька проурядових ЗМІ в Бангкоку підтвердили цю інформацію, назвавши розгортання танків на полі бою демонстрацією сили, спрямованою на "повернення втрачених територій". При цьому вони уточнюють, що це перший випадок, коли танки "Оплот" були помічені в активних бойових діях.

Втім наразі немає кадрів об'єктивної фіксації цих танків у бойових діях на тайсько-камбоджійському кордоні. Як зазначає Defence-Blog, тайські соцмережі переповнені спекуляціями та провокаційними твердженнями, що однак не є підтвердженням їх присутності чи відсутності на передовій. Втім підтверджено, що кілька танків "Оплот" було переміщено до прикордонної зони на тлі триваючого конфлікту.

Танк "Оплот": що треба знати

Т‑84 "Оплот" — це основний бойовий танк, створений українськими конструкторами Харківського танкового заводу на базі радянського Т‑80УД. Він оснащений потужною 125 мм гладкоствольною гарматою із автоматом заряджання, новою баштою із окремим відсіком для боєкомплекту, сучасним активним та реактивним захистом, а також дизельним двигуном потужністю близько 1 200 к. с.

Формально танк прийняли на озброєння ЗСУ ще у 1999 році, але на практиці вйшло дещо інакше. Через виробничі проблеми і відсутність достатнього фінансування українська армія за весь час отримала лише декілька одиниць "Оплот-M" - для навчальних і тестових задач. За наявною у відкритому доступі інформацією, ймовірно, загалом у розпорядженні ЗСУ є лише близько 6 одиниць цих машин. Повідомлялося про кілька епізодів їх використання на фронті під час АТО/ООС і пізніше вже під час повномасштабної війни.

У 2011 році Таїланд підписав контракт з Україною на постачання 49 танків "Оплот" в експортній версії, адаптованій до клімату та вимог Таїланду. Контракт мали виконати до 2014 року, однак на практиці процес сильно затягнувся. Харківський танковий завод зміг поставити всі танки лише до березня 2018 року. Через зрив часових умов контракту, а також деякі технічні недоліки машини Таїланд відмовився від нових закупівель і переорієнтувався на закупівлю китайських танків.

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