Карина Бовсуновська

За словами президента України, економічна угода не працюватиме, якщо наша держава не отримає гарантій безпеки від США.

Президент Володимир Зеленський прокоментував потенційну угоду між США та Україною щодо корисних копалин. За його словами, будь-яка угода, пов'язана з українськими мінералами, має супроводжуватися гарантіями безпеки з боку США.

"Ми подивилися, що імпортує Америка, які корисні копалини, що Америка імпортує для своєї промисловості. І коли ми взяли титан - це один з прикладів, титан - ми сказали, що ми маємо титан в Україні, і це точна інформація. І його вистачить для промисловості на 40 років", - зауважив глава держави в інтерв'ю NBC News.

Відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала право на володіння Америкою 50% корисних копалин України в обмін на військову підтримку.

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"Допоможіть нам захистити це, і ми заробимо на цьому гроші разом. Якщо ми не отримаємо гарантій безпеки від США, я вважаю, що економічна угода не працюватиме. Все має бути справедливо", - додав Зеленський.

Корисні копалини для США - що відомо

Як писав УНІАН, раніше у Білому домі розкритикували рішення Зеленського відмовитися підписувати угоду про корисні копалини. Там назвали таке рішення "короткозорим", принаймні на цей момент.

Водночас президент України пояснив, чому не дав підписати угоду про корисні копалини зі США. За його словами, угода не готова та не захищає інтереси нашої держави.

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