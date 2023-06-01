Його підозрюють у численних злочинах, включаючи контрабанду.

В Італії розпочали кримінальне провадження проти Ланфранко Чірілло, відомого як "архітектор Путіна",повідомляється на сайті Міністерства юстиції країни.

Оскільки Чірілло звинувачується в злочинах, скоєних за кордоном, прокуратура звернулася до міністра з проханням дозволити переслідування.

"Міністр юстиції Карло Нордіо підписав запит про судове переслідування Ланфранко Чірілло, відомого як "архітектор Путіна", обвинуваченого в Брешіа (місто на півночі Італії – УНІАН) в численних злочинах, пов'язаних з митною контрабандою і підробкою публічних документів", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

У відомстві уточнюють, що зараз Ланфранко Чірілло знаходиться в Москві і в січні 2023 року Росія сповістила Італію про те, що немає умов для його арешту, оскільки він отримав російське громадянство.

Що потрібно знати про Ланфранко Чірілло

64-річний Ланфранко Чірілло народився в Італії, тут здобув освіту архітектора. У молодості подорожував і працював в арабських країнах. З початку 90-х зав'язав стосунки з російськими бізнесменами, зокрема, з Зіядом Манасиром і з Вагітом Алекперовим, президентом "Лукойл". Переїхав до Росії і зайнявся бізнесом тут. Реалізовував різноманітні проекти для представників російської еліти (за його словами – працював для більш ніж 40 мільярдерів з РФ і великих компаній на кшталт "Газпрому").

Чірілло займався будівництвом особняка площею 18 000 кв м в Геленджику на березі Чорного моря, який, як передбачається, звели для російського диктатора Володимира Путіна. Через це отримав прізвисько "архітектор Путіна".

На початку 2022 року стало відомо, що Чірілло перебуває під слідством італійської влади за звинуваченням у несплаті податку на суму 50 млн євро. Його адвокати заявляли, що кошти були отримані під час багаторічного періоду роботи в Росії тому архітектор не повинен платити податки на батьківщині.

У лютому минулого року правоохоронці конфіскували з вілли Чірілло біля Брешії цінні картини (Пабло Пікассо, Поль Сезанн, Василь Кандинський, Джорджо де Кіріко і Лучо Фонтана) і приватний вертоліт.

Вас також можуть зацікавити новини: