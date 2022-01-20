Команда російського опозиційного політика Олексія Навального показала кілька сотень фотографій із будівництва резиденції президента РФ під Геленджиком, яку охрестили "палацом Володимира Путіна".
Розслідувачі опублікували фото у новому розслідуванні.
Команда Навального порівняла світлини будівництва зі своєю 3D-візуалізацією, зробленою за будівельними кресленнями та каталогами матеріалів й меблів. Виявилося, що попередньо отримані матеріали багато в чому збігаються із реальними інтер'єрами будівлі.
"Сюрприз, Путін набагато гірший, ніж ми навіть уявляли. Якщо вам здавалося, що у фільмі ми з інтер'єрами перегнули, перебільшили та прикрасили, ви дуже помилялися. Життя, як це буває, перевершило будь-які наші очікування", - заявили розслідувачі.
Збіги 3D-візуалізації та реальних фотографій "палацу Путіна" свідчать про те, що соратники Навального майже повністю вгадали із зовнішнім виглядом палацу, його внутрішнього двору, фонтанів, балконів та галерей.
З великою точністю команда Навального візуалізувала читальню, спальню, кімнати відпочинку та ванну, за винятком окремих елементів. Водночас деякі деталі інтер’єру за рік змінили. Наприклад, у читальні виявилося "помітно більше" золота, у спальні дизайнери "зменшили кількість орлів", а в кімнаті відпочинку "не докрутили" стелю.
Не збіглися дані щодо інтер’єру театру.
"Ми уявляли це приміщення світлим, білим, із золотим оздобленням та бордовими тканинами… А воно все дерев'яне. Усе! Все, що потрапляє в поле зору, зроблено, вирізане з дерева. Стіни, стелі, балкони - у дереві з позолотою", - йдеться у розслідуванні.
Розслідувачі заявили, що розчарувалися дизайном кальянної, яку вони називають "стриптиз-клубом". Кімната прикрашена дерев'яними панелями з контурами веж у східному стилі та двоголовими орлами.
Читайте такожУ Навального показали "секретну дачу" Путіна, на якій він приймав Януковича (відео)
У минулому розслідуванні про "палац Путіна" розслідувачі розповіли про приміщення за межами палацу. Тоді команда Навального прийняла його за оранжерею. Як з’ясувалося, це буде комплекс ресторанів із терасою загальною площею 5 700 квадратних метрів.
Палац Путіна": що відомо про розслідування Навального
- 19 січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального (ФБК) опублікував розслідування про величезний палац президента Володимира Путіна під Геленджиком.
- ФБК стверджує, що резиденція президента Росії площею 68 гектарів на мисі Ідокопас була побудована в 2010 році, її вартість становить близько мільярда доларів. На її території є підземний Льодовий палац, церква, 80-метровий міст "для підходу до чайного будиночка", тунель для спуску з палацу до моря.
- За даними ФБК, зведення палацу спонсорувалося коштом офшору, куди "жертвували" гроші наближені до Путіна бізнесмени.
- Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав фільм про резиденцію Путіна "нісенітницею", а Навального - "шахраєм", закликавши росіян не підтримувати його грошима.
- Як стало відомо, за кілька днів фільм Навального набрав 50 млн переглядів в YouTube. Деякі словосполучення з докладних планів резиденції спантеличили користувачів мережі і стали мемами ("аквадискотека", " склад бруду").