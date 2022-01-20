Розслідувачам вдалося дізнатися деталі інтер’єру та отримати сотні світлин з будівництва.

Команда російського опозиційного політика Олексія Навального показала кілька сотень фотографій із будівництва резиденції президента РФ під Геленджиком, яку охрестили "палацом Володимира Путіна".

Розслідувачі опублікували фото у новому розслідуванні.

Команда Навального порівняла світлини будівництва зі своєю 3D-візуалізацією, зробленою за будівельними кресленнями та каталогами матеріалів й меблів. Виявилося, що попередньо отримані матеріали багато в чому збігаються із реальними інтер'єрами будівлі.

"Сюрприз, Путін набагато гірший, ніж ми навіть уявляли. Якщо вам здавалося, що у фільмі ми з інтер'єрами перегнули, перебільшили та прикрасили, ви дуже помилялися. Життя, як це буває, перевершило будь-які наші очікування", - заявили розслідувачі.

Збіги 3D-візуалізації та реальних фотографій "палацу Путіна" свідчать про те, що соратники Навального майже повністю вгадали із зовнішнім виглядом палацу, його внутрішнього двору, фонтанів, балконів та галерей.

З великою точністю команда Навального візуалізувала читальню, спальню, кімнати відпочинку та ванну, за винятком окремих елементів. Водночас деякі деталі інтер’єру за рік змінили. Наприклад, у читальні виявилося "помітно більше" золота, у спальні дизайнери "зменшили кількість орлів", а в кімнаті відпочинку "не докрутили" стелю.

Не збіглися дані щодо інтер’єру театру.

"Ми уявляли це приміщення світлим, білим, із золотим оздобленням та бордовими тканинами… А воно все дерев'яне. Усе! Все, що потрапляє в поле зору, зроблено, вирізане з дерева. Стіни, стелі, балкони - у дереві з позолотою", - йдеться у розслідуванні.

Розслідувачі заявили, що розчарувалися дизайном кальянної, яку вони називають "стриптиз-клубом". Кімната прикрашена дерев'яними панелями з контурами веж у східному стилі та двоголовими орлами.

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У минулому розслідуванні про "палац Путіна" розслідувачі розповіли про приміщення за межами палацу. Тоді команда Навального прийняла його за оранжерею. Як з’ясувалося, це буде комплекс ресторанів із терасою загальною площею 5 700 квадратних метрів.

Палац Путіна": що відомо про розслідування Навального