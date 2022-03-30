У 63-річного архітектора конфіскували картини відомих художників.

Щодо архітектора "палацу Путіна" у Геленджику порушено кримінальну справу за підозрою в податковій заборгованості на 50 мільйонів євро.

Про це повідомляє видання The Art Newspaper.

Ланфранко Чірілло, архітектор особняка площею 18 000 кв м на березі Чорного моря, який, ймовірно, побудований для президента Росії Володимира Путіна, знаходиться під слідством італійської влади за звинуваченням у несплаті податків на суму 50 млн євро.

У лютому офіційні особи здійснили наліт на велику віллу 63-річного італійського архітектора неподалік Брешії. Вони виявили та конфіскували роботи таких художників, як Пабло Пікассо, Поль Сезанн, Василь Кандинський, Джорджо де Кіріко та Лусіо Фонтана. Ці твори мистецтва не були зареєстровані владою, як того вимагає італійське законодавство. Також був конфіскований приватний вертоліт Чірілло.

Обшуки відбулися в рамках розслідування ймовірного відмивання грошей і ухилення від сплати податків з 2013 по 2019 рік, повідомляють місцеві ЗМІ.

Шанталь Фріхеріо, адвокатка, що представляє Чірілло, заявила, що розслідування знаходиться на "попередній стадії". Вона відмовилася від подальших коментарів. Дата судового розгляду не призначена, оскільки розслідування ще не завершено.

Чірілло народився в Італії, потім переїхав до Росії, де зав'язав стосунки з впливовими бізнесменами, в тому числі з йордансько-російським підприємцем Зіядом Манасиром.

Сам він говорив, що реалізував проекти для 43 російських мільярдерів та компаній, включно з "Газпромом". Його адвокати стверджують, що архітектор отримував свій дохід протягом шестирічного періоду в Росії і не повинен платити податки в Італії.

Палац Путіна: що відомо

Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального (ФБК) опублікував розслідування про масштабний Палац президента Володимира Путіна під Геленджиком.

ФБК стверджує, що резиденція президента Росії площею 68 гектарів на мисі Ідокопас була побудована у 2010 році, її вартість становить близько мільярда доларів. На її території є підземний Льодовий палац, церква, 80-метровий міст "для підходу до чайного будиночка", тунель для спуску з палацу до моря.

За даними ФБК, зведення палацу спонсорувалося коштом офшору, куди "жертвували" гроші наближені до Путіна бізнесмени.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав фільм про резиденцію Путіна "нісенітницею", а Навального - "шахраєм", закликавши росіян не підтримувати його грошима.

Як стало відомо, за кілька днів фільм Навального набрав 50 млн переглядів в YouTube. Деякі словосполучення з докладних планів резиденції спантеличили користувачів мережі і стали мемами ("аквадискотека", "склад бруду").

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