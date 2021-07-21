На російсько-білоруських навчаннях планують масово застосовувати військову авіацію.

Росія відправила перші військові ешелони до Білорусі в рамках навчань "Захід-2021", що пройдуть на полігонах обох країн з 10 до 16 вересня.

Про це повідомляє Міноборони Білорусі у Telegram.

"Сьогодні до Білорусі прибудуть перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями і технікою для підготовки до участі у спільному стратегічному навчанні збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації "Захід-2021", – йдеться у повідомленні оборонного відомства.

У вересні військові тренуватимуться застосовувати угрупувань військ в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави.

Читайте такожНа Банковій відреагували на скандальну інформацію Politico щодо "Північного потоку – 2"За задумом Росії, стратегічним командно-штабним навчанням "Заходу-2021" будуть передувати підготовчі навчання.

На російсько-білоруських навчаннях планують масово застосовувати військову авіацію.

До кінця року крім "Заходу-2021" Росія запланувала велику кількість інших заходів бойової підготовки. У ЗСУ в червні зазначили, що так звані навчання РФ "становлять потенційну загрозу для України".

Навесні Росія під приводом так званих "навчань" стягнула до кордонів з Україною тисячі військових, а також перевезла важке озброєння в окупований Крим.

Після низки заяв західних партнерів України РФ пояснила стягнення військ "раптовою перевіркою боєготовності". Водночас президент Володимир Зеленський констатував, що відведення російських військ від України "фактично не відбулося".

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Автор: Яна Ставська