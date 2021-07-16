У Білорусі можна тепер вводити надзвичайний стан при масових заворушеннях.

Олександр Лукашенко підписав Закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу". Тепер у країні можна застосовувати військових проти мітингувальників

Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі

Відповідно до закону, ввести надзвичайний стан в країні можна за наявності масових заворушень.

При цьому зазначено, що до заворушень відносяться спроби насильницької зміни конституційного ладу, захоплення або привласнення влади, збройний заколот, масові заворушення, міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти, що супроводжуються насильством і загрожують життю громадян.

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У разі заворушень в Білорусі можуть призупинити випуск і продаж продукції ЗМІ, встановити особливий порядок акредитації журналістів, обмежити доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань.

Крім того, при режимі надзвичайного стану можуть залучатися воєнізовані організації МНС, Слідчого комітету, Державного комітету судових експертиз та Департаменту фінансових розслідувань.

Водночас збройні сили можуть застосовуватися для боротьби з тероризмом, охорони громадської безпеки, припинення масових заворушень, забезпечення безпеки охоронюваних осіб і охоронюваних об'єктів.

Протести в Білорусі

Влітку 2020 року Міста Білорусі охопила хвиля протестів. Люди виходили на вулиці і влаштовували страйки на заводах, щоб змістити Лукашенка з посади президента через фальсифікацію виборів глави держави.

Але вже через кілька місяців апарату Лукашенка вдалося силовим методом придушити акції, політичні переслідування в країні відбуваються досі.

Ряд країн світу не визнають Лукашенка президентом, а ЄС в парі зі США ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за злочини.

У 2021 році Європейський Союз ввів новий пакет обмежень проти республіки після примушеної посадки пасажирського літака з опозиціонером Романом Протасевичем на борту 23 травня.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко заявив, що в Білорусі з початку протестів проти режиму Олександра Лукашенка були затримано 35 тисяч осіб.

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Автор: Анастасія Горбачова