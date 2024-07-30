Також він говорив про іранську ядерну програму.

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг нового лідера Ірану Масуда Пезешкіана від подальшої підтримки Росії у війні проти України.

Про це пише Reuters з посилання на заяву Єлисейського палацу. Під час телефонної розмови він зазначив, що Тегеран має відігравати роль у запобіганні ескалації напруженості в лівано-ізраїльських відносинах, припинивши підтримку "дестабілізуючих гравців".

Французький президент закликав колегу зупинити тривожну ескалацію іранської ядерної програми та дотримуватися вимог міжнародних організацій. Також він зазначив, що відносини між країнами поліпшить звільнення трьох французьких заручників.

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Новий президент Ірану

Нагадаємо, що Тегеран та Москва співпрацюють в оборонній галузі. Зокрема, на початку повномасштабної війни Росія почала застосувати проти України іранські дрони типу "шахед". Також ЗМІ повідомляли про плани відправити РФ балістичні ракети.

У травні цього року в авіакатастрофі загинув іранський президент Ібрагім Раїсі. Новий президент Масуд Пезешкіан заявив, що Росія залишиться партнером країни, але він "прагне миру для народів Росії та України".

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