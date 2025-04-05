Заявлено про понад тисячу мітингів по всій країні, включно з Вашингтоном.

В США розпочалися масштабні вуличні протести проти політики президента Дональда Трампа та його адміністрації. Антиурядові заходи проходять зокрема у столиці Вашингтоні, аналогічні акції заплановані у ще 1200 містах у всіх 50 штатах, а також у Канаді та Мексиці, повідомляє Reuters.

Так, організатори повідомили журналістам, що лише у Вашингтоні вони очікують понад 20 000 учасників. Близько 150 груп активістів зареєструвалися для участі.

Террі Кляйн, вчений-біомедик на пенсії з Нью-Джерсі, заявила Reuters, що вона прийшла протестувати проти "усього", що робить Білий дім, починаючи від політики у питаннях імміграції до роботи "Департаменту ефективності" (DOGE) Ілона Маска, від керування галуззю освіти до запроваджених цього тижня тарифів на імпорт. "Я маю на увазі, що вся наша країна зазнає нападу, усі наші інституції, усе те, що робить Америку такою, якою вона є", – сказала протестувальниця.

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Серед натовпу, який вийшов на протест, журналісти помітили зокрема українські прапори та палестинські шарфи-куфії.

Окрім основного мітингу біля монумента Вашингтону, ще кілька сотень людей зібралися біля штаб-квартири Управління соціального забезпечення, головної мішені DOGE, щоб протестувати проти скорочення фінансування органа, який надає допомогу літнім людям та інвалідам.

Як зазначає Reuters, настрій протестувальників був гнівним, оскільки під тиском DOGE це Управління нещодавно оголосило про скорочення 7000 співробітників і припинення телефонних послуг для мільйонів заявників.

Багато людей у ​​натовпі, переважно пенсіонерів, тримали саморобні плакати із написами "Куди поділася моя країна?", "Відправте Маска на Марс" і "Руки геть від соціального забезпечення!".

За кілька годин до початку протестів у самих Сполучених Штатах сотні американців, які живуть у Європі, провели схожі акції в Берліні, Франкфурті, Парижі та Лондоні, щоб висловити опозицію радикальній зміні зовнішньої та внутрішньої політики США.

Серед американців зростає невдоволення Трампом

Як писав УНІАН, результати останніх соцопитувань свідчать про поступове розчарування і відверте невдоволення американців першими місяцями Трампа на посаді президента. Зокрема людей обурює те, що Трамп перед виборам обіцяв зниження цін, а натомість розв’язав торговельні війни з усім світом, спровокувавши навпаки зростання цін.

Особливою ненавистю американців почав користуватися колись улюбленець молоді Ілон Маск. Людина, яка запустила тренд на електромобілі, тепер стала уособленням грубого втручання великого бізнесу в державну політику. Країною прокотилася хвиля вандалізму щодо автомобілів "Тесла", як способу помститися особисто Маску. Це набуло такого масштабу, що довелося реагувати самому Трампу.

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