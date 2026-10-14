Маск і Трамп кинули Україну на поталу вовкам, - The Telegraph

Українці вже можуть записувати Ілона Маска у список своїх ворогів, вважає британський оглядач.

Рішення про обмеження роботи терміналів Starlink в Україні значно шкодить оборонним можливостям ЗСУ і показує, що Ілон Маск та Дональд Трамп дедалі більше перетворюються на загрозу для Києва. Про це пише оглядач The Telegraph Джейк Волліс Сімонс.

Автор нагадує, що згідно повідомлень українських фахівців, SpaceX запровадила обмеження для пристроїв Starlink, які рухаються зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину. Такий крок вплинув на роботу українських далекобійних дронів.

"Це досить промовистий крок від людини, яка обіцяла, що її інтернет-сервіс ніколи не використовуватиметься як "розмінна монета" в Україні. Тож тепер українці можуть зарахувати Маска до своїх ворогів", – пише Сімонс про Ілона Маска.

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Оглядач зауважує, що обмеження Starlink відбуваються на тлі погіршення відносин між Києвом і адміністрацією Трампа. Минулого тижня американський президент домовився з Володимиром Путіним про постачання на світовий ринок сотень тисяч тонн російського дизельного пального. За оцінкою автора, ці обсяги навряд чи суттєво вплинуть на глобальне споживання, однак можуть мати політичне значення напередодні проміжних виборів у США.

Після цього, як повідомляє західна преса, під час переговорів у Маямі спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито погрожували припинити обмін розвідданими з Україною, якщо Київ не припинить атакувати російські нафтопереробні заводи.

"Але це не було б уперше, коли такий важіль застосували; і якщо це правда, ціну за тимчасово дешевше дизельне пальне в Огайо заплатять українською кров’ю", – пише автор.

Сімонс також нагадує про попередні кроки Трампа, зокрема звинувачення Володимира Зеленського в диктаторстві, замороження військової допомоги та спроби просувати мирний план, який враховував перш за все інтереси Москви.

На його переконання, непослідовність американської політики створює додаткові ризики для України. Автор наголошує, що подальше обмеження доступу до Starlink або припинення обміну розвідданими могло б мати серйозні наслідки для української оборони.

Політика Трампа

Як писав УНІАН, адміністрація Дональда Трампа закликає Україну припинити удари по російських НПЗ, але не коментує атаки РФ на підприємства американських компаній в Україні. За останні місяці російські ракети й дрони пошкодили об’єкти Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s та інших брендів, що викликало занепокоєння бізнесу.

Також ми розповідали, що переговори щодо гарантій безпеки для України зірвалися після домовленості Дональда Трампа з Володимиром Путіним про закупівлю російського дизельного пального. Американські представники пропонували посилені гарантії, але Київ та європейські партнери побоювалися, що вони можуть означати поступки територіями.

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