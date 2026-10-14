США пропонували Україні посилені гарантії безпеки, але все зірвалося, - The Telegraph

Дизельна угода Трампа з Путіним зірвала переговорний процес.

США начебто були готові надати Україні додаткові гарантії безпеки після завершення війни, однак домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним про закупівлю російського дизельного пального зірвала переговорний процес. Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела, обізнані з перебігом зустрічей.

За даними видання, під час переговорів у Маямі минулими вихідними американські представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер запропонували посилені гарантії, які мали б стримати Росію від нового нападу. Сторони також шукали компроміс щодо статусу територій, окупованих російськими військами, та перспектив вступу України до ЄС.

Запропоновані гарантії безпеки, за інформацією The Telegraph, мали виходити за межі попередніх обіцянок Трампа щодо використання американської авіації для патрулювання повітряного простору та надання супутникової розвідки.

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Водночас українська й європейська делегації побоювалися, що нові гарантії фактично передбачатимуть поступки територіями з боку Києва. Американські переговірники також заявляли, що Путін поки не готовий до змістовних мирних переговорів, і закупівля російського пального мала продемонструвати Москві економічні переваги припинення бойових дій.

Один із європейських дипломатів різко розкритикував пояснення Вашингтона: "Це повна нісенітниця", – передає The Telegraph.

У підсумку переговори завершилися без жодної домовленості. Запланований візит Віткоффа та Кушнера до Москви, за даними видання, відклали до налагодження відносин між Трампом і Зеленським.

Згодом американський президент в олносторонньому порядку оголосив припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Зеленський, однак, заявив, що російські війська продовжують атакувати українську енергосистему. У вівторок український президент повідомив про готовність провести нові переговори з американськими представниками, а цього тижня планує звернутися до британських та європейських лідерів із закликом посилити тиск на Москву.

Політика Трампа

Як писав УНІАН, у Білому домі обговорюють можливість припинення передачі Україні розвідувальних даних, але серед посадовців немає єдиної позиції. Президент США Дональд Трамп заявив, що обмін інформацією триває, проте визнав, що його мета – завершення війни Росії проти України. Деякі представники адміністрації попереджають, що Трамп може віддати наказ про обмеження даних, хоча директор ЦРУ Джон Реткліфф виступає проти цього.

За словами Володимира Зеленського, Білий дім пригрозив Україні припиненням обміну розвідданими через удари по російських нафтопереробних заводах. Він розкритикував рішення Дональда Трампа зняти санкції з російського дизельного палива, наголосивши, що це лише посилює фінансування Кремля.

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