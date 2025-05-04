Російський посадовець назвав слова Трампа "претензійною нісенітницею".

Заступник голови Ради безпеки Росії і за сумісництвом колишній президент країни-агресорки Дмитро Медведєв накинувся на президента США Дональда Трампа через його слова про Другу світову війну. Про це пише Reuters.

Так, американський президент заявив що США зробили більше, ніж будь-яка інша країна, для перемоги у Другій світовій війні. У дописі в соцмережі Truth Social він також зазначив, що "ніхто не був близький до нас (США, – ред.) за силою, хоробрістю або військовим блиском" в обох світових війнах.

Медведєв назвав слова Трампа "претензійною нісенітницею".

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"Нещодавно Трамп оголосив, що США зробили найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні і що він запровадить спеціальне свято 8 травня. Свято – це непогано, але його перша заява – претензійна нісенітниця. Наш народ віддав 27 мільйонів життів своїх синів і дочок в ім'я знищення проклятого фашизму. Тому День Перемоги – наш, і це 9 травня! Так було, так є і так буде завжди!", – заявив він у соцмережі "Вконтакте".

І поки Медведєв продовжує казати про "наш народ", справедливо було б зауважити, що перемога в Другій світовій, яку собі "привласнила" Росія, здобувалася життями мешканців різних країн (на той час республік СРСР). До прикладу, демографічні втрати серед українців за 1939-1945 роки історики оцінюють в 8-10 млн осіб.

Інші заяви Медвєдєва

Заступник голови Радбезу РФ відомий своїми одіозними заявами. За час повномасштабної війни Росії проти України таких "виступів" з боку Медвєдєва було чимало. Деякі з них були відвертими погрозами.

Одним з таких "маніфестів" стала реакція Медвєдєва на відмову українського президента Володимира Зеленського від путінського "перемирʼя" на 9 травня:

"Він (Зеленський, – УНІАН) заявив, що відкидає пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня і не може забезпечити безпеку світових лідерів у Москві. А хто шукає його гарантій? Просто словесна провокація. Не більше того. [Він] розуміє, що в разі реальної провокації на День Перемоги ніхто не гарантує, що в Києві настане 10 травня", – видав колишній президент РФ.

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