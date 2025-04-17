Москва намагається уникнути розміщення миротворців в Україні.

Заступник голови російської Ради безпеки, колишній президент Росії Дмитро Медведєв вкотре сипле погрозами західним партнерам України.

Цього разу він обурився зустріччю української делегації з країнами-членами "коаліції охочих" у Парижі. Російський політик написав у мікроблозі X, що відправлення в Україну європейських військових контингентів закінчиться загибеллю іноземних солдатів:

"Судячи з усього, верхівка української фашистської кліки прибула до Парижа для переговорів з Великою Британією, Німеччиною і Францією про те, скільки європейських трун вони будуть готові прийняти після введення військ "коаліції добровольців" в Україну".

Миротворці в Україні

Як відомо, Велика Британія та Франція очолюють коаліцію з понад 30 країн, готових допомогти у забезпеченні безпеки України в разі досягнення мирної угоди. Лондон та Париж заявляли про готовність відправити свої війська.

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​Росія виступає проти розміщення європейських миротворців в Україні, називаючи це неприйнятним і провокаційним кроком.​

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва "категорично" проти розміщення іноземних миротворців, оскільки це означатиме "пряме, офіційне, неприховане залучення країн НАТО у війну проти Росії".

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