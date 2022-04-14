Виготовлення, продаж, розповсюдження та публічне використання цих атрибутів і символів будуть каратися штрафами.

Парламент Молдови в третьому, остаточному читанні прийняв законопроект, що передбачає відповідальність за використання символів військової агресії, зокрема георгіївської стрічки, літер Z і V.

Як повідомляє Newsmaker, законопроект прийнятий 53 депутатами парламентської більшості.

Він передбачає, що Молдова заборонить символіку і атрибути, що пропагують акти військової агресії, військові злочини і злочини проти людяності. До них відносяться чорно-помаранчева двоколірна стрічка, відома як "Георгіївська", а також літери" Z","V".

Виготовлення, продаж, поширення, а також публічне використання цих атрибутів і символів, використовуваних на підтримку військової агресії, будуть каратися штрафами в розмірі від 4500 до 9000 леїв або від 30 до 60 годин неоплачуваної роботи на користь громади – для фізичних осіб. Для юридичних осіб передбачені штрафи від 9000 до 18 000 леїв.

Прийняття законопроекту супроводжувалося протестами депутатів Блоку комуністів і соціалістів (БКС) на парламентській трибуні. Лідер комуністів Молдови Володимир Воронін назвав ініціативу партії "Дія і солідарність" (PAS) ганьбою.

У відповідь депутат (PAS) Раду Маріян сказав, що йому соромно, що подібна символіка потрапила на танки російської армії, що почала війну в Україні.

"Ми не можемо терпіти, щоб символи війни були присутні в Республіці Молдова", – сказав він.

Закон набуде чинності після підписання президентом.

Депутати від БКС заявили, що будуть оскаржувати закон в Конституційному суді.

Законопроект, що передбачає відповідальність за використання символів військової агресії, 7 квітня парламент Молдови прийняв у другому читанні, але через складність він повинен був пройти не два, а три читання в парламенті.

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