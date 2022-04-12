Державна прикордонна служба та інші сили оборони проводять посилені заходи безпеки на кордоні з Придністов’ям та Білоруссю.

На кордоні України з Білоруссю та на ділянці з невизнаним Придністров’ям українські прикордонники посилили заходи безпеки.

Про це на брифінгу в Медіа-центрі Україна повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, Державна прикордонна служба та інші сили оборони проводять посилені заходи безпеки на кордоні між Україною та Молдовою на ділянці з Придністов’ям та на кордоні з Білоруссю.

"На кордоні з Молдовою на ділянці з Придністров’ям, і на кордоні з Білоруссю посилені заходи безпеки, аби не допустити ескалації на цих напрямках. Ми стоїмо спільно з ЗСУ, іншими складовими силами безпеки та оборони і готові до заходів у разі, якщо з цих напрямків спробують вторгнутися вороги", - сказав Демченко.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня в Луганській області ворог атакував позиції прикордонників дронами-камікадзе, один з безпілотних літальних апаратів знищений. Зокрема, доє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції.

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