У Міносвіти назвали це ще одним кроком до перемоги України.

Через агресію проти України призупинено право представництва російської федерації та білорусі в Болонському процесі, а також у робочих групах, всіх інших структурах і робочій програмі Європейського простору вищої освіти.

Про це в Telegram написав Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Наголошується, що підґрунтям для рішення стала відповідна заява, яку підписали 39 урядових, 6 консультативних членів Болонського процесу та представники Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти.

Заяву підтримали: Албанія, Андорра, Австрія, Бельгія (французька та фламандська спільноти), Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Європейська Комісія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія, Шотландія, Рада Європи, організація "Education International", Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти, Європейська асоціація закладів вищої освіти, Європейський союз студентів, Європейська асоціація університетів і Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти.

Додамо, що Болонський процес – це структурна реформа вищої освіти на європейському просторі. Процес об'єднання Європи, його поширення на схід і на прибалтійські країни супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту.

Цей процес дістав назву Болонського від назви університету в італійському місті Болонья, де були започатковані такі ініціативи.

Нагадаємо, що у 2022 році українські школярі замість ЗНО здаватимуть його спрощений аналог, так званий Національний мультипредметний тест (НМТ).

Він пройде у комп’ютерному форматі й складатиметься із трьох блоків: української мови, історії України та математики.

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