До участі в заході Кремлю вдалось залучити представників з понад 40 країн світу.

Кремль вирішив створити фейковий конгрес на противагу дипломатичним успіхам України щодо деокупації Криму в рамках самітів "Кримської платформи". Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"В рамках Ялтинського міжнародного економічного форуму (ЯМЕФ), який цьогоріч Кремль провів 23-24 жовтня, у Москві було проведено конгрес "Міжнародного клубу друзів Криму" та Кримської африканської ділової ради. До участі в заході Кремлю вдалось залучити представників з понад 40 країн світу та загальною чисельністю делегатів близько 150 осіб", – йдеться у повідомленні.

Основна мета заходу полягала в тому, щоб запевнити представників з країн Африки та Латинської Америки в тому, що Росія може забезпечити їхні потреби у зерні, а також у тому, що вони можуть інвестувати у проекти на території РФ. Крім того, в рамках цих дискусій Росія розробляє механізми протидії міжнародним економічним санкціям задля того, щоб зберегти свої економічні взаємини з ринками, які залежні від постачання збіжжя.

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"На майданчиках форуму російські ділки активно нав’язували співпрацю з підприємствами на тимчасово окупованих територіях для країн Африки. Росіяни запевняли представників країн Глобального Півдня у тому, що вони постачатимуть їм зернові культури в тому числі з аграрних регіонів на тимчасово окупованих територіях України. Кремль обманом намагається залучити дані країни до легітимізації захоплених територій як складових Російської Федерації, проте їй не вдасться ані закріпитись на українських землях, ані забезпечити дані країни так необхідними їм продуктами", – наголосили в Центрі спротиву.

Кримська платформа: це варто знати

Кримська платформа – ініційований Україною новий міжнародний консультаційно-координаційний формат, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим загрозам, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму.

Установчий саміт платформи відбувся у 2021 році у Києві. Варто зазначити, що діяльність Кримської платформи відбувається на кількох рівнях: глав держав та урядів, міністрів закордонних справ, парламентів і міжпарламентських асамблей, громадянського суспільства та експертного середовища.

24 жовтня 2023 року, відбувся другий парламентський саміт Кримської платформи. Під час виступу на тому заході президент України Володимир Зеленський наголосив, що повний вогневий контроль над Кримом – це лише питання часу. За словами глави держави, російський військовий флот більше не здатний оперувати у західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму, що є історичним досягненням.

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