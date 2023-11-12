Книгу знайшли у дитячій спальні, яку терористи використовувати як базу.

На базі терористичного угрупування ХАМАС у Газі знайшли арабський переклад "Майн Кампф" Адольфа Гітлера.

Як повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у соцмережі Х, книгу виявили серед особистих речей одного з бойовиків. Вона містила анотації та акценти.

"Ніколи знову це ЗАРАЗ. Сили ЦАХАЛу виявили примірник сумнозвісної книги Гітлера Mein Kampf, перекладеної арабською мовою, у спальні дитини, яка використовувалася як база терористів ХАМАС у Газі", – йдеться в повідомленні.

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Ізраїльська армія зазначила, що ХАМАС підтримує ідеологію Гітлера, відповідального за знищення єврейського народу.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС: останні новини

Генерал-лейтенант армії оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не встановлював часових рамок для операції в секторі Гази.

В ніч проти 8 листопада, ЦАХАЛ ліквідував важливого терориста ХАМАС, який відповідав за виробництво ракет. У Армії оборони Ізраїлю повідомили, що було знищено укриття Мухсіна Абу-Зіни, який був очільником відділу промисловості і озброєння ХАМАС.

Старший радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Марк Регев зазначив, що після війни з ХАМАС Ізраїль не планує окупувати Газу.

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