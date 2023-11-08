Ізраїль не планує окупувати Газу після закінчення війни.

Післявоєнний план Ізраїлю не включає в себе окупацію сектора Газа, однак його війська контролюватимуть безпеку в регіоні. Як повідомляє CNN, про це заявив старший радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Марк Регев.

"Я думаю, можна очікувати чогось більш рухомого, більш гнучкого, де ми могли б в'їжджати і виїжджати в міру необхідності, щоб впоратися з ситуацією з безпекою. Ми не говоримо про будь-яку тривалу окупацію сектора Гази", - заявив він.

Коментуючи заяву прем'єр-міністра Ізраїлю про те, що Ізраїль буде нести "спільну відповідальність за безпеку" в секторі Гази протягом "невизначеного періоду" після закінчення війни, Регев відповів, що необхідно "розрізняти присутність сил безпеки і політичний контроль".

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"Коли все закінчиться і ми переможемо ХАМАС, вкрай важливо, щоб не було відродження терористичного елемента, відродження ХАМАСу. Немає сенсу це робити і просто повертатися до початкової точки", - сказав він.

Він підкреслив, що присутність ізраїльських військових не означає, що Ізраїль повторно окупує Газу і буде керувати її жителями.

"Навпаки, ми зацікавлені у створенні нових рамок, в яких жителі Гази зможуть керувати собою, де може бути міжнародна підтримка відновлення Гази. Сподіваюся, ми зможемо залучити країни – в тому числі і арабські країни – для відновлення демілітаризованої гази після ХАМАС", - підкреслив радник Нетаньягу.

Війна Ізраїлю і ХАМАС - що відбувається

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що розгляне можливість "невеликих тактичних пауз" у бойових діях, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги або вихід заручників з сектора Гази. При цьому він знову відхилив заклики до повного припинення вогню.

Також він заявив, що місто Газа зараз оточене, і ЦАХАЛ діє в місті. За його словами, ЦАХАЛ посилює тиск на ХАМАС і вбив "багатьох терористів", в тому числі підпільних.

ЗМІ раніше писали, що США розглядають можливість розмістити багатонаціональні миротворчі сили в Секторі Газа після поразки ХАМАС.

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