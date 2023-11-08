Він очолював відділ промисловості та озброєння ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю цієї ночі ліквідувала терориста ХАМАС, відповідального за виробництво ракет, повідомляє ЦАХАЛ.

Відзначається, що винищувач ЦАХАЛу, керуючись даними розвідки, знищив укриття Мухсіна Абу-Зіни, колишнього главою відділу промисловості і озброєння ХАМАС.

"Абу-Зіна є одним з керівників виробництва боєприпасів для терористичної організації ХАМАС і спеціалізувався на виробництві стратегічних боєприпасів і ракет для терористів ХАМАС", - йдеться в повідомленні.

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За даними ЦАХАЛ, під час окремих нічних операцій наземні війська направили літак для нанесення удару по складу протитанкових ракет ХАМАС, і в результаті авіаудару загинули кілька членів загону, відповідального за запуск ракет по Ізраїлю.

Сили Ізраїлю увійшли в місто Газу

Місто Газа зараз оточене, і ЦАХАЛ діє в місті, заявив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив, що сили ЦАХАЛу знаходяться в центрі міста. Він додав, що лідер ХАМАС в Секторі Гази Яхья Сінвар оточений в бункері. Але де знаходиться цей бункер, міністр не уточнив.

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