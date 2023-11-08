Армія оборони Ізраїлю цієї ночі ліквідувала терориста ХАМАС, відповідального за виробництво ракет, повідомляє ЦАХАЛ.
Відзначається, що винищувач ЦАХАЛу, керуючись даними розвідки, знищив укриття Мухсіна Абу-Зіни, колишнього главою відділу промисловості і озброєння ХАМАС.
"Абу-Зіна є одним з керівників виробництва боєприпасів для терористичної організації ХАМАС і спеціалізувався на виробництві стратегічних боєприпасів і ракет для терористів ХАМАС", - йдеться в повідомленні.
За даними ЦАХАЛ, під час окремих нічних операцій наземні війська направили літак для нанесення удару по складу протитанкових ракет ХАМАС, і в результаті авіаудару загинули кілька членів загону, відповідального за запуск ракет по Ізраїлю.
Сили Ізраїлю увійшли в місто Газу
Місто Газа зараз оточене, і ЦАХАЛ діє в місті, заявив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив, що сили ЦАХАЛу знаходяться в центрі міста. Він додав, що лідер ХАМАС в Секторі Гази Яхья Сінвар оточений в бункері. Але де знаходиться цей бункер, міністр не уточнив.