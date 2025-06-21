У Пакистані президента США назвали "справжнім миротворцем".

Уряд Пакистану прийняв рішення висунути кандидатуру президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року. Про це йдеться у повідомленні уряду на сторінці Х.

"Уряд Пакистану вирішив офіційно рекомендувати президента Дональда Дж. Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року на знак визнання його рішучого дипломатичного втручання та ключового лідерства під час нещодавньої індійсько-пакистанської кризи", - зазначили у відомстві.

Там заявили, що завдяки "великій стратегічній далекоглядності і видатному державному мисленню" очільника Білого дому вдалося "знизити рівень напруженості" між Індією та Пакистаном, "домогтися припинення вогню та відвернути масштабний конфлікт між двома ядерними державами, який міг би мати катастрофічні наслідки для мільйонів людей у регіоні й за його межами".

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"Це втручання є свідченням його (Трампа, - ред.) ролі як справжнього миротворця та прихильника вирішення конфліктів через діалог", - йдеться у заяві уряду.

У Пакистані висловили сподівання, що "щирі зусилля" президента США "й надалі сприятимуть регіональній та глобальній стабільності - особливо в контексті триваючих криз на Близькому Сході, зокрема гуманітарної трагедії в Ґазі та загострення ситуації з Іраном".

Конфлікт між Індією і Пакистаном: головне

Як повідомляв раніше УНІАН, 6 травня Індія заявила про початок військової операції "Сіндор", що стала відповіддю на теракт у долині Байсаран, в результаті якого загинули 26 людей. У заяві зазначалося, що військові завдають удару по "терористичній інфраструктурі в Пакистані та окупованих Пакистаном Джамму та Кашмірі, звідки планували і спрямовували терористичні атаки проти Індії".

10 травня 2025 року Пакистан оголосив про масштабний військовий наступ на Індію. Уже цього ж дня Індія та Пакистан домовилися про повне припинення вогню. Як заявив президент США Трамп, це сталося за посередництва Вашингтона. "Після довгих нічних переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з використанням здорового глузду і великого розуму", - написав він тоді.

Нещодавно прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заперечив Трампу, що припинення вогню між Індією та Пакистаном відбулося за посередництва США. За словами міністра закордонних справ Індії Вікрама Місрі, переговори про припинення військових дій відбулися безпосередньо між Індією та Пакистаном через існуючі військові канали та за наполяганням Пакистану.

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