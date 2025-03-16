Коли справа доходить до загрози з боку РФ, занепокоєння викликає можлива російська гібридна атака на країну-члена НАТО.

Дослідницька група НАТО вивчає деякі з найбільш потенційно катастрофічних сценаріїв, з якими може зіткнутися військовий альянс у майбутньому. Розглядають, в тому числі, можливість атаки з боку Росії.

Про це пише Business Insider. Так, співробітники Оборонного коледжу НАТО в Римі шукають ранні ознаки і "слабкі сигнали", які можуть призвести до значних подій, що загрожують військовому блоку.

"Ми шукаємо щось, що змінюється, що рухається в іншому напрямку, ніж очікувалось або передбачалось", – заявила директорка дослідницького відділу Оборонного коледжу Флоренс Гауб.

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Робота її команди включає бібліотечні дослідження, інтерв'ю з офіцерами НАТО, мозкові штурми і сценарні вправи з офіційними особами НАТО і країн-членів з метою виявлення так званих слабких сигналів і вироблення потенційних відповідей. Серед поточних напрямків досліджень:

потенційний вибух ядерної боєголовки в космосі;

паніка, викликана спекуляціями на тему біологічної зброї, що редагує гени ДНК;

війна між Єгиптом і Ефіопією через Ніл;

використання Росією акустичної зброї проти миротворчих сил, дислокованих в Україні;

випробування НАТО ракетним ударом по одному з членів альянсу, що межує з Чорним морем.

Хоча дехто може вважати такі сценарії малоймовірними, раніше ніхто не думав про сильне зближення Китаю та Росії. Та вже згодом Пекін і Москва підписали угоду про партнерство "без обмежень".

Дослідницький відділ також працює над сценарієм навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні, подробиці не розголошуються через їх засекречений характер. Таку практику застосовують із іншими сценаріями.

Російська загроза

Коли справа доходить до загрози з боку РФ, занепокоєння викликає можлива російська гібридна атака на країну-члена НАТО. Вона потенційно може призвести до застосування статті 5 Альянсу, яка передбачає, що збройний напад на одного або кількох членів Альянсу в Європі чи Північній Америці вважається нападом на всіх, але союзники не відреагують на нього.

Росію підозрюють у здійсненні десятків гібридних атак на НАТО за останні роки. Досі жодна країна-член Альянсу не застосувала Статтю 5 НАТО у відповідь на такі атаки. А вони стають дедалі агресивнішими.

"Єдине, чого всі в НАТО бояться, – це коли настане день застосування статті 5 і виявиться, що не всі члени Альянсу на борту", – наголосила Флоренс Гауб.

За її словами, найефективніший спосіб підірвати згуртованість НАТО – створити ситуацію, яка буде "неоднозначною для аутсайдерів" і "зрозумілою для інсайдерів", що спричинить розбіжності всередині альянсу.

Росія і НАТО

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Росія розглядає можливість нападу на країни східного флангу НАТО. Зазначалося, що Росія, ймовірно, збирається розширити своє постійне військове базування в Білорусі. Так окупанти хочуть посилити військову присутність на східному фланзі НАТО, щоб чинити більший тиск на Фінляндію та країни Балтії.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте акцентував, що члени Альянсу відстають від Росії і Китаю у питанні виробництві озброєнь. Це стосується як Сполучених Штатів, так і Європи.

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