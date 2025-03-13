Президент США похвалив генерального секретаря НАТО за "справді хорошу роботу".

На зустрічі із генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп порушив питання замалих виплат у спільний бюджет більшості з членів Альянсу.

За його словами, лише сім країн сплачували встановлений рівень 2%, але й цього було замало.

Трамп заявив, що з його приходом НАТО зміцніло, оскільки він пообіцяв не захищати країни, які платять менше встановленого розміру внесків.

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"І гроші почали надходити мільярдами. Сотні мільярдів доларів влилися в НАТО, воно зміцніло. Попередній глава НАТО Єнс Столтенберг сказав, що з приходом Трампа гроші потекли як ніколи. Сотні мільярдів, мабуть, близько 600 мільярдів доларів", - зазначив він.

Президент США похвалив генерального секретаря НАТО за "справді хорошу роботу", а також сказав журналістам, що НАТО "збільшується".

Трамп також сказав, що він помітив, що "дуже мало людей платили", коли він вперше прийшов до НАТО, додавши, що якщо вони і платили, то не платили свою "справедливу частку".

Як пише Sky News, ці коментарі американського лідера вказують на потенційно значну зміну тону щодо НАТО.

Критика Трампа на адресу НАТО

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за те, що вони не досягли поточної цілі щодо витрат на оборону в розмірі 2% свого ВВП, і казав, що вони повинні платити ще більше. Він стверджував, що диспропорція є несправедливою і лягає тягарем на США.

Також повідомлялось, що Трамп розглядає ідею зміни формату участі США в Альянсі, зокрема відмови від обов'язкового захисту союзників у разі нападу на них. Так, США можуть відмовитися захищати країну-партнера з НАТО в разі, якщо та повною мірою не виконує зобов'язань щодо витрат на оборону.

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