Вартість акцій його соціальної мережі зменшилась майже на 50% з кінця березня.

Екс-президент США Дональд Трамп вибув зі списку 500 найбагатших людей світу. Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Причиною цього стали труднощі компанія Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), яка керує соціальною мережею Truth Social. Її акції впали на 12% у п'ятницю та на 8% у понеділок. Після того, як у вівторок вони трохи надолужили втрачені позиції, у середу показники Trump Media знову різко впали, завершивши день зниженням на 8,6%. Загалом, акції впали більш ніж на 50% після свого піку в кінці минулого місяця.

Дональд Трамп, який володіє приблизно 60% Trump Media, оцінив свою частку в 6 млрд дол після виходу компанії на біржу. Станом на середу вартість його долі складала менше 3 млрд дол.

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Загалом, у середу Forbes оцінив статки Трампа в 4,6 млрд дол, що поставило його на 696 місце у списку найбагатших людей в світі.

Truth Social є соціальною мережею, створеною Trump Media & Technology Group (TMTG). Вона почала працювати 21 лютого 2022 року: тоді ж повідомлялось, що соцмережа Трампа стала найбільш завантажуваним застосунком в США.

https://www.unian.ua/techno/communications/nova-socmerezha-trampa-stala-naybilsh-zavantazhuvanim-zastosunkom-v-ssha-shcho-v-niy-cikavogo-11712676.html

Станом на листопад минулого року, згідно з повідомленням самої Trump Media & Technology Group, мережа Truth Social другий рік поспіль зазнавала збитків: втрати на той момент вже перевищили 70 млн дол.

Дональд Трамп: останні новини

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Трампа запрошували до України. Водночас в його передвиборчому штабі заявляють, що офіційних контактів Зеленського з Трампом не було.

На думку екс-прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Трамп не зможе "знову зробити Америку великою", якщо Україна програє.

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