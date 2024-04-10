Американського політика запросили приїхати в Україну.

Президент України Володимир Зеленський назвав "мирний план" Дональда Трампа по завершенню війни, який опублікували у ЗМІ, примітивним.

"Якщо йдеться про те, що ми просто віддамо наші території, і якщо це ідея, то це дуже примітивна ідея. Якщо у Трампа дійсно є свій підхід до швидкого завершення війни, то я був би дуже радий вислухати цю ідею. Але нам потрібні сильні аргументи. Нам не потрібна фантастична ідея, нам потрібна реальна ідея. На кону людські життя, ми не можемо жартувати і ризикувати", - сказав він в інтерв'ю BILD.

Зеленський вкотре нагадав, що Україна не хоче поступатися своїми територіями та вести переговори з Путіним, оскільки йому не можна довіряти. "Ми можемо домовитися про що завгодно, але питання в тому, чи буде він цього дотримуватися", - додав президент.

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Також він повідомив, що Трампа запрошували в Україну як публічно, так і непублічно. "Щоб він своїми очима побачив ситуацію і зробив певні висновки. Я точно готовий зустрітися з ним.Трамп сказав, що він хоче, але не знає, коли зможе це зробити", - сказав Зеленський.

План Трампа по завершенню війни: що відомо

Екс-президент Сполучених Штатів неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години в разі своєї перемоги на осінніх виборах.

Політик відмовлявся розкривати деталі плану, однак казав, що має намір посадити Володимира Зеленського і Путіна за стіл переговорів та укласти "справедливу угоду".

Нещодавньо угорський прем'єр Віктор Орбан зустрівся з Трампом. Після зустрічі він сказав, що в разі перемоги той не дасть жодної копійки на війну.

Днями The Washington Post повідомила, що Трамп хоче змусити Україну до територіальних поступок. У передвиборчому штабі політика назвали це фейком.

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