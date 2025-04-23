Уряд розраховує на цивільні компанії.

Німецький Бундесвер веде з великими цивільними компаніями конфіденційні переговори щодо можливості їхнього задіяння під час війни.

Про це пише газета Handelsblatt, посилаючись на знайомі з ходом переговорів джерела. Згідно зі Стратегією національної безпеки країни, Німеччина є логістичним хабом НАТО, тому в разі нападу Росії має швидко забезпечити десятки тисяч солдатів, які прямуватимуть до східного флангу Північноатлантичного Альянсу.

Наразі Бундесвер обговорює можливість транспортування збройних сил, боєприпасів і військової техніки з Deutsche Bahn (найбільший залізничний оператор Німеччини), Lufthansa (найбільша авіакомпанія) та Rheinmetall (виробник автомобілів і зброї). Льотна школа Lufthansa може взяти на себе базову підготовку пілотів винищувачів. В Оперативному командуванні так прокоментували цю новину:

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"Бундесвер покладається майже виключно на цивільних постачальників послуг для логістичного транспортування військових товарів і матеріалів за межами кризових зон. У морських і повітряних перевезеннях надшироких і надважких вантажів - навіть на 100%" .

Німеччина готується до війни

Як відомо, Берлін офіційно почав розглядати можливість війни з Росією як реальний сценарій, до якого країна повинна бути готовою.

У Німеччині повідомляли, що Російська Федерація може напасти на країну НАТО вже протягом 5–8 років. ЗМІ повідомляли, що Бундесвер активно проводить підготовку рот військових на випадок боїв з російською армією.

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