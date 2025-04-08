Депутат пропонує навчити дітей правильно реагувати на кризові ситуації.

На тлі війни в Україні депутат "Християнсько-демократичного союзу" Родеріх Кізеветтер закликав підготувати німецьких школярів до різних кризових ситуацій.

В інтерв'ю газеті Handelsblatt він сказав, що у школах Німеччини варто запровадити спеціальні базові тренінги, на яких дітей навчатимуть, як поводитися під час катастроф. За його словами, подібне навчання вже проводять у Фінляндії:

"Абсолютно необхідно відпрацьовувати сценарії на випадок надзвичайних ситуацій, оскільки учні особливо вразливі і особливо страждають в таких ситуаціях".

У німецькому Міністерстві внутрішніх справ також закликали посилити викладання цивільної оборони в школах. "У зв'язку з останніми подіями у сфері безпеки слід приділяти більше уваги цивільному захисту, в тому числі у шкільній освіті", - сказав представник міністерства.

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Ці заяви пролунали після того, як Європейська комісія представила "Стратегію Союзу з підготовки до надзвичайних ситуацій", яка описує можливі сценарії таких криз як війна, кібератаки, смертельні епідемії та кліматичні катастрофи.

Німеччина готується до війни

​Як відомо, Німеччина активно готується до можливого нападу з боку Росії, вживаючи комплексні заходи для посилення обороноздатності та підвищення готовності населення до надзвичайних ситуацій.​

За даними ЗМІ, уряд створив детальний план дій на випадок військового конфлікту, який включає захист критично важливих об'єктів інфраструктури та координацію дій у разі нападу.

У Німеччині вважають, що Росія може бути готова до нападу на країни НАТО в період між 2029 та 2030 роками.

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