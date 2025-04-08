На тлі війни в Україні депутат "Християнсько-демократичного союзу" Родеріх Кізеветтер закликав підготувати німецьких школярів до різних кризових ситуацій.
В інтерв'ю газеті Handelsblatt він сказав, що у школах Німеччини варто запровадити спеціальні базові тренінги, на яких дітей навчатимуть, як поводитися під час катастроф. За його словами, подібне навчання вже проводять у Фінляндії:
"Абсолютно необхідно відпрацьовувати сценарії на випадок надзвичайних ситуацій, оскільки учні особливо вразливі і особливо страждають в таких ситуаціях".
У німецькому Міністерстві внутрішніх справ також закликали посилити викладання цивільної оборони в школах. "У зв'язку з останніми подіями у сфері безпеки слід приділяти більше уваги цивільному захисту, в тому числі у шкільній освіті", - сказав представник міністерства.
Ці заяви пролунали після того, як Європейська комісія представила "Стратегію Союзу з підготовки до надзвичайних ситуацій", яка описує можливі сценарії таких криз як війна, кібератаки, смертельні епідемії та кліматичні катастрофи.
Німеччина готується до війни
Як відомо, Німеччина активно готується до можливого нападу з боку Росії, вживаючи комплексні заходи для посилення обороноздатності та підвищення готовності населення до надзвичайних ситуацій.
За даними ЗМІ, уряд створив детальний план дій на випадок військового конфлікту, який включає захист критично важливих об'єктів інфраструктури та координацію дій у разі нападу.
У Німеччині вважають, що Росія може бути готова до нападу на країни НАТО в період між 2029 та 2030 роками.