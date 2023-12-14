У Берліні судять полковника Бундесвера, який очолював відділ безпеки Федеральної розвідслужби Німеччини.

У шостій колегії Вищого суду Берліна розпочався процес над 52-річним полковником бундесверу Карстеном Л. Він очолював відділ безпеки Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

Його звинувачують у держзраді та розголошенні держтаємниць російським спецслужбам. Разом з ним судять торговця алмазами та екс-рядового бундесверу Артура Е. Процес триватиме як мінімум до літа. За цей час планується провести 51 засідання. До справи залучено 40 томів документів, пише BILD.

За версією слідства, обвинувачені продали ФСБ ключові розвідувальні дані про війну в Україні. За це вони отримали понад 800 тисяч євро. За інформацією BILD, у BND це вважають одним із найсерйозніших випадків держзради в історії ФРН, ступінь збитків не піддається виміру. Карстена Л. заарештували у Берліні 21 грудня 2022 року. За зрадником у BND полювали тиждень, вирішальна інформація надійшла від спецслужб дружньої держави.

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Як пише Spiegel, спочатку Карстен Л. отримав доступ до закритого чату найманців ПВК "Вагнер", зробив скріншоти та передав їх ФСБ. Потім він також зробив 73 сторінки скріншотів внутрішніх чатів BND. Артур Е. відвіз їх до Москви і отримав за це гроші.

Карстен Л. відмовляється давати свідчення. За інформацією BILD, він продовжує отримувати від держави зарплату 7613 євро на місяць. Колеги вважають, що на зраду його підштовхнула незгода з міграційною та економічною політикою влади Німеччини.

Російські шпигуни в Європі

Королівська прокуратура Великобританії висунула звинувачення у шпигунстві на користь Росії п'ятьом громадянам Болгарії. Обвинувачені Орлін Русєв, Бізер Джамбазов, Іван Стоянов, Катрін Іванова та Ваня Габерова в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року збирали інформацію, яка могла становити загрозу безпеці та інтересам Великобританії, йдеться у повідомленні відомства.

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