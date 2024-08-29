Білорусь не воюватиме доти, доки ворог не прийде на її територію. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи чутки про можливий вступ білоруської армії у війну проти України.
Так, обговорюючи з підлеглими питання створення нового пропагандистського ресурсу, білоруський диктатор заявив, що його медіа нібито нічого не вигадують і не брешуть, тоді як "інші країни цього не можуть".
"Погано стає від того, що я читаю ці огляди світових засобів масової інформації: "Та Лукашенко то, та він це...". Та він завтра "аддасць загад - пойдуць туди" (віддасть наказ - підуть туди, - УНІАН). Жодних наказів, щоб іти за межі нашої країни не було і не буде. Ми тільки тоді будемо воювати, коли прийдуть до нас із поганими намірами. Ось і все", - підкреслив Лукашенко.
Білорусь підвела війська до кордонів України
Як писав УНІАН, минулого тижня Збройні сили Білорусі під виглядом навчань почали зосереджувати велику кількість особового складу, озброєння і військової техніки на кордоні з Україною. У Гомельській області Білорусь розмістила танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку поблизу північних кордонів України. Крім того, зафіксовано присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер".
Водночас OSINT-проект "Беларускі Гаюн" вважає, що угруповання військ, яке Білорусь стягнула до кордону з Україною, не несе для України загрози. Йдеться про приблизно 1100 осіб. Аналітики зазначають, що війська розмістили на глибині до 50 кілометрів від кордону.