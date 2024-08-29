Білоруський диктатор поскаржився на погане самопочуття після прочитання світової преси.

Білорусь не воюватиме доти, доки ворог не прийде на її територію. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи чутки про можливий вступ білоруської армії у війну проти України.

Так, обговорюючи з підлеглими питання створення нового пропагандистського ресурсу, білоруський диктатор заявив, що його медіа нібито нічого не вигадують і не брешуть, тоді як "інші країни цього не можуть".

"Погано стає від того, що я читаю ці огляди світових засобів масової інформації: "Та Лукашенко то, та він це...". Та він завтра "аддасць загад - пойдуць туди" (віддасть наказ - підуть туди, - УНІАН). Жодних наказів, щоб іти за межі нашої країни не було і не буде. Ми тільки тоді будемо воювати, коли прийдуть до нас із поганими намірами. Ось і все", - підкреслив Лукашенко.

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Білорусь підвела війська до кордонів України

Як писав УНІАН, минулого тижня Збройні сили Білорусі під виглядом навчань почали зосереджувати велику кількість особового складу, озброєння і військової техніки на кордоні з Україною. У Гомельській області Білорусь розмістила танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку поблизу північних кордонів України. Крім того, зафіксовано присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер".

Водночас OSINT-проект "Беларускі Гаюн" вважає, що угруповання військ, яке Білорусь стягнула до кордону з Україною, не несе для України загрози. Йдеться про приблизно 1100 осіб. Аналітики зазначають, що війська розмістили на глибині до 50 кілометрів від кордону.

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