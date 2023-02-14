За його словами, зараз колективні механізми вирішення глобальних проблем не відповідають масштабам викликів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що держави-члени ООН повинні готуватися до роботи зі створення оновленої версії організації.

Виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, присвяченому прийдешньому Саміту майбутнього, Гутерріш пообіцяв підготувати аналітичну записку, присвячену баченню "ООН 2.0".

Там будуть викладені пропозиції в області цифрових технологій, інновацій, прогнозування і поведінкових наук, націлені на більш ефективну підтримку держав-членів ООН в найближчі роки.

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"Організації Об'єднаних Націй недостатньо мати правильний порядок денний. Їй необхідні знання і досвід, щоб працювати з державами-членами для його реалізації. Нам потрібні нові навички, новий досвід, нові стратегії і програми", – наголосив він.

За його словами, зараз колективні механізми вирішення глобальних проблем не відповідають масштабам викликів.

"Нинішні форми багатостороннього управління, розроблені в минулу епоху, явно не відповідають сьогоднішньому складному, взаємопов'язаному, швидко мінливому і небезпечному світу", – сказав він.

Виключення РФ з Ради Безпеки ООН - деталі

Україна продовжує роботу, спрямовану на виключення Росії з Ради Безпеки ООН, де вона є постійним членом, і організації в цілому. Українська влада наголошує, що Росія незаконно окупувала місце, яке раніше займало СРСР.

МЗС України розробило детальну аргументовану позицію про нелегітимність перебування Росії в Радбезі та ООН і працює над залученням інших країн до участі в глобальній адвокації виключення РФ з РБ ООН.

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