Щоб Україна перемогла, нам треба дати усе те, з чим перемагають, зазначив президент.

Партнери Україні бояться програшу Росії у війні через те, що це матиме непередбачувані наслідки для світової геополітики, зазначив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

"Я вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні. Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика", - сказав він.

При цьому, президент додав, що насправді "так не працює".

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"Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", - підкреслив очільник держави.

За словами Зеленського, для завершення війни необхідно, щоб був створений ґрунт для того, щоб не лише Україна та партнери, але й Путін шукали вихід із ситуації.

"Бо зараз у нього немає дискомфорту. Тому що - куди ми стріляємо? Що ми можемо атакувати? Чим? Наскільки економічно нам будуть допомагати? Санкції дотиснемо - не дотиснемо? Трибунал буде - не буде? Треба відповісти собі на кожне з цих запитань. І щодня працювати і просуватися по кожному з цих напрямків", - зазначив президент.

Крім того, він підняв тему олімпійського перемир’я, до якої поставився скептично.

"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", - сказав Зеленський.

Війна в Україні: останні новини

Україна готується до масштабного наступу РФ у найближчі тижні. Ворог продовжує посилювати тиск на українських захисників на сході.

Як зазначив Зеленський, на Харківщини ЗСУ вдалося зупинити активне просування загарбників.

При цьому, президент додав, що найзапекліші бої наразі тривають на Покровському та Краматорському напрямках.

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