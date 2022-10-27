ЗРК Avenger потрібні для боротьби з напливом іранських безпілотників Shahed-136.

Україна закликала США надати їй ефективні засоби для захисту від російських атак іранськими дронами-камікадзе, зокрема, зенітні ракетні комплекси Avenger.

Про це повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на джерела у Вашингтоні та Києві.

"Українські офіційні особи прагнуть придбати зброю вибухової дії, щоб зменшити зношення артилерійських знарядь стандарту НАТО, що є одним із кількох нових запитів на американські і європейські снаряди та системи ППО, які надійшли останніми тижнями. Україна також наполягає на тому, щоб Сполучені Штати відправили зенітно-ракетний комплекс Avenger, який використовується армією США, для боротьби з напливом іранських безпілотників Shahed-136", – пише видання.

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Водночас американські журналісти вважають, що навіть попри запити від української сторони адміністрація Байдена може не передати ці комплекси на потреби ЗСУ. Це зумовлено обмеженою доступністю ЗРК Avenger.

Зенітний ракетний комплекс Avenger: що відомо

ЗРК ближньої дії AN/TWQ-1 Avenger є в армії США у кількості понад 700 одиниць. Він може знищувати цілі на відстані 5-7 км, залежно від версії ракети. Серед задач AN/TWQ-1 Avenger прямо вказана можливість знищення не тільки літаків та вертольотів, а й крилатих ракет.

Крім того, це система, яка доволі легко модифікується. У деяких машинах на неї додатково встановлений 12,7-мм кулемет, який показав високу точність у поєднанні із лазерним далекоміром.

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