Анкара закликає США долучитися до гарантій безпеки.

Будь-яка мирна угода між Російською Федерацією та Україною буде важкою для сприйняття, однак це краще, ніж продовжувати бойові дії.

Таку думку в коментарі Reuters висловив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який брав участь в зустрічі очільників МЗС у Брюсселі. Він зазначив, що Анкара підтримує американську пропозицію про припинення вогню, однак Київ та Москва "залишаються трохи далекими" від будь-якої угоди:

"Буде надзвичайно важко сприйняти будь-яку пропозицію. Але коли ми подивимося на інший варіант, який передбачає більше смертей і руйнувань, я думаю, що будь-які умови, які ми маємо... будуть більш розумними".

За словами Фідана, самостійно Європа не зможе надати Україні гарантії безпеки, тому зараз вони докладають величезних зусиль, щоб змусити Вашинтон взяти участь у підтримці її безпеки.

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Роль Туреччини в переговорах

​Нагадаємо, раніше Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО, заявила про можливість відправлення своїх військ до України в рамках потенційної миротворчої місії.

Президент Реджеп Таїп Ердоган обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі.

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