Трамп кидає російському лідеру погрози, Путін відповідає лестощами. Але в їхніх змаганнях є помітні сигнали, зокрема пожвавлення дискусії про контроль над ядерною зброєю.

Вже сім днів президент США Дональд Трамп і правитель Росії Володимир Путін ведуть дипломатичну гру, обмінюючись заявами та натяками, що завершення війни в Україні потребує їхньої особистої зустрічі —- і, можливо, без участі української сторони, пише The New York Times.

Зміна риторики Трампа

Стосунки між Трампом і Путіним, які під час першого президентського терміну Трампа були об’єктом численних спекуляцій, знову стали в центрі уваги. Проте цього разу ситуація має інший контекст. Минулого тижня Трамп був особливо різким, заявивши, що Путін "знищує Росію", і погрожуючи санкціями та митами, якщо Росія не погодиться на переговори. Хоча такі заяви мають обмежений вплив, враховуючи мінімальний обсяг торгівлі між США та Росією, вони демонструють зміну риторики.

Путін, своєю чергою, відповів спокійно й обережно. Він погодився з Трампом, заявивши, що за його президентства Росія не напала б на Україну. Також Путін підтвердив готовність вести переговори, пропонуючи відновити діалог між двома державами.

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Попри те, що розмова між ними ще не відбулася, Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, що телефонні переговори "стануться найближчим часом". При цьому обидві сторони посилають сигнали, що перемовини можуть охоплювати не лише війну в Україні, а й інші глобальні питання. Зокрема, мова йде про поновлення переговорів щодо контролю над ядерною зброєю, адже строк дії ключового договору між США і Росією закінчується через рік.

Трамп, схоже, прагне закріпити за собою образ миротворця. Завершення найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни стало б значним досягненням, яке він міг би використати у своїй політичній кампанії. Водночас, на відміну від свого попередника Джо Байдена, який дотримувався принципу "Нічого про Україну без України", Трамп, схоже, не надто зважає на роль України в цьому процесі.

Експерт із питань Росії Стівен Сестанович зауважив:

"Путін найбільше хоче, щоб угоду було укладено виключно між Росією та США".

Дипломатичні маневри Путіна

Путін дав зрозуміти, що Росія готова до переговорів, але лише на власних умовах. Серед них - збереження контролю над приблизно 20% території України, які зараз займає Росія, виключення членства України в НАТО та обмеження її військового потенціалу.

Водночас Путін висловив зацікавленість у співпраці зі США, зокрема в таких сферах, як стратегічна стабільність і контроль над озброєннями. Він зазначив: "Нам варто зустрітися й обговорити питання, які важливі як для США, так і для Росії".

Запрошення до широких переговорів демонструє, що Путін і далі робить ставку на Трампа, попри жорстку риторику з боку останнього. Однак російські офіційні особи продовжують демонізувати США, готуючись до можливого провалу цих переговорів.

Експерт із переговорів Венді Шерман зазначила, що адміністрація Трампа має бути готова до серйозних викликів. "Путін прагнутиме якнайбільше територіальних поступок, виключення України з НАТО та відсутності західної ядерної зброї в Європі", - попередила вона.

Мирний план Трампа - важливі новини

Раніше в The Times розкрили, як президент США Дональд Трамп може переграти російського диктатора Володимира Путіна. У виданні зазначили, що доля міжнародної політики залежатиме від того, чи зможуть ці лідери знайти спільну мову.

Крім того, журналіст і політичний оглядач Бен Марлоу розповів, що Трамп може "розтрощити" економіку Путіна і завершити війну в Україні. Він вважає, що саме жорсткі санкції, ініційовані новою адміністрацією США, можуть стати тим інструментом, який змусить Росію відступити.

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