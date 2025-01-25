Президент України переконаний, що Путін не хоче завершення війни.

Російський диктатор Володимир Путін не хоче завершення війни в Україні і президент США Дональд Трамп розуміє, які виклики стоять в цій ситуації, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, уривок з якого був опублікований в Telegram голови держави.

Він зробив це, відповідаючи на запитання з приводу допису у соцмережі Truth Social президента США Дональда Трампа, який закликав Путіна зупинити війну проти України і "укласти угоду", оскільки далі для Росії "буде тільки гірше".

"Це сигнал сильної людини. Це як постріл. Тут немає пострілу в повітря, який попереджає про щось. Тут одразу він робить меседж прямий, що хоче закінчити війну", - наголосив Зеленський.

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Президент України зазначає, що поки ми не знаємо як це буде, не знаємо деталі. "І я думаю, що сам президент Трамп незнає всіх деталей, бо в більшості залежить від того, що в нас і який мир справедливий можемо ми отримати і чи хоче Путін в принципі закінчення війни. На мою думку, не хоче", - додав Зеленський.

Він зазначає, що Трамп розуміє всі ці виклики, тому дає чіткий посил, що треба закінчувати, бо буде гірше. " І він говорить "гірше" з посилом в російський бік. Це така тактика і мені вона на сьогодні імпонує", - зазначає президент України.

За його словами, війна нічого хорошого нікому не приносить. "Я так вважаю. І як мені, і як моїй сім’ї, і як кожному громадянину України. Я впевнений. Вона тільки забирає життя. Війна тільки забирає час, забирає позитивні емоції. І ти розумієш, що на цьому шляху стільки всього втрачено. Забрали. Безумовно, зло повинно програвати, інакше буде інша війна: друга, третя, п’ята світова тощо. Тому треба перемагати зло", - підкреслив Зеленський.

Інше - про закінчення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, у статті для The Telegraph журналіст та політичний оглядач Бен Марлоу написав, що президент США Дональд Трап здатен розтрощити економіку Росії та завершити війну в Україні.

Він зазначив, що через кілька годин після інавгурації Трампа, Володимир Путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, під час якої пообіцяли вивести співпрацю Москви та Пекіна на "нову висоту".

Наступного дня після інавгурації Трамп пригрозив Китаю митами, назвавши його "порушником", а Кремлю дав зрозуміти, що на нього чекають "великі проблеми", якщо війна в Україні не буде зупинена.

Пізніше він посилив свої заяви, попередивши, що в разі затягування конфлікту "США будуть змушені запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія експортує до Америки".

Запровадження санкцій проти Китаю - це одна справа, але економічний тиск на Москву, яка продовжує війну біля європейських кордонів, стане яскравим доказом відновленої могутності США, зауважив Марлоу.

Однак, як зазначають скептики, торговельні зв’язки між США та Росією є мінімальними. Проте у разі жорсткого санкційного удару, спрямованого на найчутливіші сектори, економіка Кремля може зазнати критичного руйнування, що змусить Путіна припинити війну.

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