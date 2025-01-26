Сенатор заявив, що російський диктатор зараз може робити "все, що він хоче".

Сенатор Томмі Тубервіль зі штату Алабама поставив під сумнів готовність російського диктатора Володимира Путіна вести перемовини щодо закінчення війни в Україні, пише The Hill.

"Українці, а також НАТО і Сполучені Штати так погано впоралися з цією війною, що Путін встав у дверях, щоб робити все, що він хоче. Чому він має хотіти вести з кимось переговори", - сказав Тубервіль.

Сенатор, який є колишнім футбольним тренером провів аналогію між ситуаціями на полі бою і на футбольному полі.

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"Скажімо, це футбольна гра, і ви [виграєте] три тачдауни. Чому ви маєте укладати якусь угоду, коли ви виграєте? Хлопець перемагає", - заявив сенатор.

Водночас він назвав аргументи, за допомогою яких президент США Дональд Трамп може вплинути на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів:

"Я думаю, що він може це зробити, тому що у Путіна теж є проблеми з економікою і людьми. Вони втомилися від того, що їх стріляють, убивають і калічать".

Можливість переговорів щодо завершення війни в Україні: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп і Путін готуються до телефонного дзвінка, зокрема вони можуть обговорити війну в Україні. Західні ЗМІ пишуть, що дипломатичні кроки президента США щодо вирішення війни в Україні несуть як потенційні можливості, так і виклики. Також не відомо досі, чи буде Україна брати повноцінну участь у переговорах і як будуть враховані її інтереси.

Військовий Павло Гвозденко пояснив, що Трамп може посилити Україну до переговорів, надавши їй достатньо зброї або послабивши економічно Росію. Водночас він упевнений, що швидко зупинити війну в будь-якому разі не вдасться.

На думку президента України Володимира Зеленського, Путін не хоче завершення війни в Україні, і президент США Трамп розуміє, які виклики стоять в цій ситуації, і він "дає чіткий посил, що треба закінчувати, бо буде гірше".

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