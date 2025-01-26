Сенатор Томмі Тубервіль зі штату Алабама поставив під сумнів готовність російського диктатора Володимира Путіна вести перемовини щодо закінчення війни в Україні, пише The Hill.
"Українці, а також НАТО і Сполучені Штати так погано впоралися з цією війною, що Путін встав у дверях, щоб робити все, що він хоче. Чому він має хотіти вести з кимось переговори", - сказав Тубервіль.
Сенатор, який є колишнім футбольним тренером провів аналогію між ситуаціями на полі бою і на футбольному полі.
"Скажімо, це футбольна гра, і ви [виграєте] три тачдауни. Чому ви маєте укладати якусь угоду, коли ви виграєте? Хлопець перемагає", - заявив сенатор.
Водночас він назвав аргументи, за допомогою яких президент США Дональд Трамп може вплинути на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів:
"Я думаю, що він може це зробити, тому що у Путіна теж є проблеми з економікою і людьми. Вони втомилися від того, що їх стріляють, убивають і калічать".
Можливість переговорів щодо завершення війни в Україні: актуальні новини
Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп і Путін готуються до телефонного дзвінка, зокрема вони можуть обговорити війну в Україні. Західні ЗМІ пишуть, що дипломатичні кроки президента США щодо вирішення війни в Україні несуть як потенційні можливості, так і виклики. Також не відомо досі, чи буде Україна брати повноцінну участь у переговорах і як будуть враховані її інтереси.
Військовий Павло Гвозденко пояснив, що Трамп може посилити Україну до переговорів, надавши їй достатньо зброї або послабивши економічно Росію. Водночас він упевнений, що швидко зупинити війну в будь-якому разі не вдасться.
На думку президента України Володимира Зеленського, Путін не хоче завершення війни в Україні, і президент США Трамп розуміє, які виклики стоять в цій ситуації, і він "дає чіткий посил, що треба закінчувати, бо буде гірше".