Американці висунуть Києву вигідний для Москви ультиматум.

Прибуття американської делегації на переговори до Великої Британії може бути засідкою для України. Союзники Києва хочуть її уникнути.

Як пише редактор The Independent Сем Кайлі, перед британським міністром закордонних справ Девідом Леммі стоятиме непросте завдання - він має втримати на своєму боці "найбільші дипломатичні гармати" США, одночасно гарантуючи, що не завів Київ у засідку.

За його словами, представники Сполучених Штатів Америки прибувають до Лондона не для проведення переоворів, а для висунення вигідного Москві ультиматуму:

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"Україна не матиме іншого вибору, окрім як відхилити пропозиції щодо замороження російського контролю над сходом країни. Зеленського, ймовірно, попросять (або скажуть) визнати де-факто владу Кремля над Кримом, погодитися з тим, що Україна ніколи не зможе вступити до НАТО, і взагалі покірно котитися під путінські танкові гусениці".

Саме це може слугувати причиною відсутності на цих переговорах президента України. Францію та Німеччину також представлятимуть міністри закордонних справ та радники з питань безпеки. Як зазначає автор статті, ці країни не можуть і не хочуть визнати, що президент Дональд Трамп та його адміністрація зробили все можливе не для досягнення миру, а для закріплення контролю РФ над окупованими територіями України.

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що Трамп хоче вийти з переговорів, оскільки побачив, що через позицію Путіна вони безнадійні:

"Ось чому для нас надзвичайно важливо не давати Трампу можливості звинувачувати нас. Нам потрібно продовжувати робити те, що ми робили: залишатися конструктивними та погоджуватися з його ініціативами, наскільки це не шкодить нашим національним інтересам, таким як територіальна цілісність та суверенітет України".

Переговори у Лондоні

Завтра, 23 квітня, у Лондоні відбудуться важливі міжнародні переговори щодо України. Зустріч пройде у форматі багатосторонніх консультацій за участі представників Великої Британії, США, України, Франції та Німеччини.

ЗМІ повідомляли, що Штати на зустрічі представлятимуть державний секретар Марко Рубіо та спеціальні посланці президента Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Сьогодні ввечері у американському Держдепі повідомили, що Рубіо не поїде на переговори до Лондона. У зустрічі візьме участь лише спецпредставник Трампа Келлог.

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