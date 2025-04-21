США на цих переговорах представлятиме, зокрема, держсекретар Марко Рубіо.

У середу в Лондоні відбудуться переговори представників США, Європи та України з питання припинення війни.

Як пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, США на цих переговорах представлятимуть держсекретар Марко Рубіо та спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог, які зустрінуться з міністрами закордонних справ і радниками з національної безпеки Франції, Німеччини, Великої Британії та України.

Водночас зазначається, що плани переговорів перебувають на стадії обговорення і все ще можуть змінитися.

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Зазначається, що ці переговори стануть продовженням зустрічі в Парижі минулого тижня, де США поділилися пропозиціями щодо забезпечення припинення вогню та мирної угоди між Росією та Україною.

Раніше Bloomberg повідомляв, що США готові послабити санкції проти Москви і визнати контроль Росії над українським чорноморським півостровом Крим у рамках угоди.

"Пропозиція США фактично заморозить лінію фронту, водночас Росія збереже фактичний контроль над більшою частиною території, яку її сили наразі займають на сході та півдні України. Мета України вступити в НАТО також не розглядатиметься, хоча будь-яка угода має включати гарантії безпеки для Києва, щоб забезпечити виконання будь-якої угоди", - зазначає видання.

Мирні переговори в Лондоні

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в середу, 23 квітня, у Лондоні мають відбутися переговори за участю представників України, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Франції.

До складу української делегації на майбутніх переговорах увійде, зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Також від України до Лондона поїдуть міністр оборони Рустем Умеров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.

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