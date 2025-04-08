Які питання обговорюватимуть - поки що невідомо.

Російські та американські офіційні особи проведуть нові переговори у Стамбулі, Туреччина, 10 квітня, повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, Росію на переговорах представлятимуть співробітники Міністерства закордонних справ, проте він не уточнив, які саме питання обговорюватимуть. Оголошення відбулося після того, як представник кремлівського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв повернувся з дводенних зустрічей у США, пише Bloomberg.

Дмитрієв зустрівся у Вашингтоні зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і держсекретарем Марко Рубіо через кілька днів після того, як президент США висловив невдоволення Путіним через відсутність прогресу в досягненні припинення вогню у війні Росії проти України.

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Переговори Росії та США - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Європа сильно нервує через переговори Росії та США щодо Чорного моря. Зокрема, прибережні держави ЄС - Румунія та Болгарія - остерігаються будь-яких значних змін статус-кво в Чорному морі в рамках будь-якої ширшої потенційної угоди між Росією та США.

Крім того, Лавров прокоментував переговори зі США і вкотре накинувся на Україну. Політик наголосив, що Росія не може "вірити Києву на слово" і додав, що Росія була згодна на всі прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо чорноморської ініціативи, однак "Київ передумав в останній момент".

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