Посол США каже, що вони судитимуть про прихильність Путіна до перемир'я за діями РФ.

Сполучені Штати Америки не будуть терпіти недобросовісні переговори про припинення війни або порушення зобов'язань щодо перемир'я в Україні.

Про це під час виступу на брифінгу Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо України заявила посол США Дороті Ші. Вона висловила співчуття родинам загиблих від удару по Кривому Рогу, зазначивши, що балістична ракета мала касетну боєголовку.

Посол нагадала, що Вашингтон запропонував Києву та Москві всеосяжне припинення вогню. Українська сторона погодилася на цю пропозицію, однак росіяни наполягали на перемир'ї щодо об'єктів енергетичної інфраструктури та у Чорному морі. Україна погодилася і на це.

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Ші підкреслила, що для досягнення миру і Україна, і Росія повинні повністю виконати зобов'язання щодо припинення вогню, які вони взяли на себе в Ер-Ріяді:

"Ми закликаємо Росію і Україну виконати свої зобов'язання. Світ спостерігає за цим. Ми закликаємо обидві сторони проявляти стриманість і продемонструвати, що їхня прихильність до миру є реальною. Зокрема, ми закликаємо Російську Федерацію пам'ятати, що удари, подібні до удару по Кривому Рогу, і страти військовополонених можуть зашкодити мирним зусиллям і всім залежним від них дискусіям".

Ракетний удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, 4 квітня російські війська завдали ракетного удару по густонаселеному житловому району в центрі Кривого Рогу, використовуючи балістичну ракету "Іскандер-М" з касетною боєголовкою.

Удар припав на територію з багатоповерховими будинками, дитячим майданчиком та сквером. Загинули 20 людей, серед яких 9 дітей.​ Поранення отримали ще 75, включаючи 12 дітей.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк висловив потрясіння у зв'язку з атакою, зазначивши, що вона стала найсмертоноснішою для дітей з початку вторгнення, і може бути кваліфікована як воєнний злочин. ​

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