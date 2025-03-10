Трамп: США 'майже' відновили передачу розвідданих Україні

Американський президент зазначив, що чекає позитивних результатів від переговорів між делегаціями США та України у Саудівській Аравії на 11 березня.

Вашингтон "майже" відновив обмін розвідувальною інформацією з Україною та очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів у Саудівській Аравії. Про це заявив президент США Дональд Трамп у розмові з журналістами на борту Air Force One 9 березня, передає Reuters.

За його словами, США близькі до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною.

"Ми вже майже це зробили", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи ймовірна можливість розблокування передачі розвідданих Україні.

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Агентство пише, що директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США припинили обмін розвідданими з Україною, як елемент тиску на президента Володимира Зеленського з метою змусити його співпрацювати з Трампом у проведенні мирних переговорів з Росією.

Водночас Трамп зазначив, що чекає позитивних результатів від переговорів між делегаціями США та України у Саудівській Аравії на 11 березня. Американський лідер хоче визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії задля припинення війни.

"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", – заявив він.

Окремо Трамп повідомив, що у Ер-Ріяді також обговорять угоду про видобуток корисних копалин:

"Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, проте я хочу, щоб вони хотіли миру... Вони не продемонстрували це тою мірою, в якій повинні".

Припинення обміну розвідданими

Адміністрація Трампа наказала частково припинити обмін розвідданими, якими США діляться з Україною, щоб допомогти країні боротися з РФ.

Радник із національної безпеки Майк Волц і директор ЦРУ Джон Реткліфф вказали, що пауза може бути недовгою, якщо Трамп буде задоволений тим, що Україна робить кроки до переговорів про припинення війни.

Раніше видання CNN писало, що США діляться з Україною розвідданими, але тими, що потрібні для захисту. За словами чиновників, США не збираються приховувати інформацію, яка може допомогти Україні захистити себе.

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