Він буде просувати головну ідею Трампа про швидке припинення війни РФ проти України.

Державний секретар США Марко Рубіо приїде до Джидди у понеділок для переговорів з представниками України.

На переговорах з українцями він буде просувати головну ідею президента США Дональда Трампа про швидке припинення війни РФ проти України, пише Голос Америки. В Джидді Рубіо також зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, щоб обговорити шляхи просування спільних інтересів та двосторонні відносини, повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс.

Видання зазначило, що на понеділок у президента України Володимира Зеленського також запланована зустріч з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

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Після цього делегація дипломатів та військових посадовців України на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком залишиться в Саудівській Аравії для переговорів з офіційними особами США. До складу української команди увійдуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника Офісу президента, полковник ЗСУ Павло Паліса.

Рубіо приєднається до радника США з національної безпеки Майка Волца та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа, який сказав, що "ідея полягає в тому, щоб закласти основу для мирної угоди та початкового припинення вогню".

"Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно", - написав Зеленський в мережі Х.

Нагадаємо, що ці переговори пройдуть через 3 тижні після переговорів цих самих високопосадовців США з представниками РФ в Ер-Ріяді.

Переговори США і України

МЗС Саудівської Аравії підтвердило проведення переговорів між Україною та США. Там повідомили, що вони пройдуть у Джидді. Згідно з повідомленням саудівського МЗС, переговори відбудуться "наступного тижня", але точної дати там не назвали.

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