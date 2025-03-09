Державний секретар США Марко Рубіо приїде до Джидди у понеділок для переговорів з представниками України.
На переговорах з українцями він буде просувати головну ідею президента США Дональда Трампа про швидке припинення війни РФ проти України, пише Голос Америки. В Джидді Рубіо також зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, щоб обговорити шляхи просування спільних інтересів та двосторонні відносини, повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс.
Видання зазначило, що на понеділок у президента України Володимира Зеленського також запланована зустріч з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.
Після цього делегація дипломатів та військових посадовців України на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком залишиться в Саудівській Аравії для переговорів з офіційними особами США. До складу української команди увійдуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника Офісу президента, полковник ЗСУ Павло Паліса.
Рубіо приєднається до радника США з національної безпеки Майка Волца та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа, який сказав, що "ідея полягає в тому, щоб закласти основу для мирної угоди та початкового припинення вогню".
"Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно", - написав Зеленський в мережі Х.
Нагадаємо, що ці переговори пройдуть через 3 тижні після переговорів цих самих високопосадовців США з представниками РФ в Ер-Ріяді.
Переговори США і України
МЗС Саудівської Аравії підтвердило проведення переговорів між Україною та США. Там повідомили, що вони пройдуть у Джидді. Згідно з повідомленням саудівського МЗС, переговори відбудуться "наступного тижня", але точної дати там не назвали.